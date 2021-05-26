Украина отказалась от электроэнергии из России и Беларуси

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Наталья Некрасова
На фоне очередного скандала, связанного с вынужденной посадкой самолета в Минске, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) Украины запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года. Соответствующее решение НКРЭКП приняла на заседании 26 мая.
Энергетика. Фото: resourcegroup.com.ua
Решение запретить покупку электроэнергии принято по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Во время заседания НКРЭКП выступил народный депутат Алексей Кучеренко. Он отметил, что ограничение импорта нужно вводить до конца года, а не до 1 октября. Его предложение поддержали еще несколько нардепов. Однако решение о запрете импорта из Беларуси и РФ принято именно до 1 октября.
Он напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о том, что все члены Совета Европы ограничат контакты и все сотрудничество с режимом Лукашенко в Беларуси, кроме освобождения незаконно задержанных активистов.
По словам нардепа Людмилы Буймистер, решение НКРЭКП о запрете импорта электроэнергии "историческое". Оно определяет, следует ли Украина в Европу, или остается "в старой советизации" и теряет шанс на ассоциацию с ЕС.
Украина уже запрещала импорт электроэнергии из России и Беларуси в апреле 2020 года. Такое решение принималось после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии". С начала 2021 года на фоне кризиса с поставками угля на ТЭС импорт возобновили.
Напомним, из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание, а Верховная Рада Украины предлагает признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.
Специально для портала "Комментарии" эксперты оценили ситуацию с самолетом в Беларуси с точки зрения выгоды или просчетов для Украины. Специалисты объяснили, что может принести Украине "самолетный кейс Лукашенко".
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