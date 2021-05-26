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Украина отказалась от электроэнергии из России и Беларуси

Импорт электроэнергии из Беларуси и РФ запрещен в Украине до 1 октября 2021 года

сегодня, 12:51
Автор:

Наталья Некрасова

На фоне очередного скандала, связанного с вынужденной посадкой самолета в Минске, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) Украины запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года. Соответствующее решение НКРЭКП приняла на заседании 26 мая.

Украина отказалась от электроэнергии из России и Беларуси

Энергетика. Фото: resourcegroup.com.ua

Решение запретить покупку электроэнергии принято по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Во время заседания НКРЭКП выступил народный депутат Алексей Кучеренко. Он отметил, что ограничение импорта нужно вводить до конца года, а не до 1 октября. Его предложение поддержали еще несколько нардепов. Однако решение о запрете импорта из Беларуси и РФ принято именно до 1 октября.

"Мы представители разных фракций, но в этом вопросе мы едины (запретить импорт до конца года, — ред.). Потому что это вопрос уважения к собственной энергетике. Когда мы говорим, что у нас огромные проблемы и неплатежи на рынке возобновляемых источников чистой энергии, у нас есть проблемы на шахтах с нашими горняками, а в то же время мы отправляем деньги стране-агрессору РФ и Беларуси, это совершенно невозможно ничем объяснить", — заявил нардеп Алексей Гончаренко во время заседания НКРЭКП.

Он напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о том, что все члены Совета Европы ограничат контакты и все сотрудничество с режимом Лукашенко в Беларуси, кроме освобождения незаконно задержанных активистов.

"Последние события, когда Лукашенко атаковал гражданский рейс и весь мир вводит новые санкции, еще раз нам показывают, что нам надо на все это реагировать и принимать решения", — отметил Гончаренко.

По словам нардепа Людмилы Буймистер, решение НКРЭКП о запрете импорта электроэнергии "историческое". Оно определяет, следует ли Украина в Европу, или остается "в старой советизации" и теряет шанс на ассоциацию с ЕС.

"Сегодня у вас есть шанс защитить энергетическую независимость Украины, сделать неоценимый вклад в вопросы развития национальной безопасности нашего государства в энергетической сфере, и позволить нам сохранить и приумножить тот потенциал, который остался нам с советских времен", — обратилась к членам НКРЭКП Буймистер.

Украина уже запрещала импорт электроэнергии из России и Беларуси в апреле 2020 года. Такое решение принималось после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии". С начала 2021 года на фоне кризиса с поставками угля на ТЭС импорт возобновили.

Напомним, из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание, а Верховная Рада Украины предлагает признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.

Специально для портала "Комментарии" эксперты оценили ситуацию с самолетом в Беларуси с точки зрения выгоды или просчетов для Украины. Специалисты объяснили, что может принести Украине "самолетный кейс Лукашенко".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G_aGNHJ0NjU
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