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Главная Новости Политика Скандалы Кличко рассказал киевлянке, куда ей пойти в ответ на вопрос касательно состояния столичных улиц
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Кличко рассказал киевлянке, куда ей пойти в ответ на вопрос касательно состояния столичных улиц

Андрей Миселюк обращает внимание на то, что реакция столичного градоначальника на вопрос была довольно эмоциональной

сегодня, 20:17
Автор:

Станислав Молчанов








Мэр города Киев Виталий Кличко рассказал киевлянке, куда ей надо пойти в ответ на вопрос об ужасном состоянии Подола. Видеозапись события опубликовал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Кличко рассказал киевлянке, куда ей пойти в ответ на вопрос касательно состояния столичных улиц

Виталий Кличко о состоянии улиц в Киеве

"Жительница Подола публично сделала замечание мэру, указав на плохое состояние дорог и транспорта в одном из центральных районов города. В ответ раздраженный градоначальник отправил ее погулять. По уже "вылизанных", точнее показательно вылизанных а-ля потемкинские деревни местах: парке "Наталка" и Владимирской горке", — комментирует ситуацию политолог на своей странице в Facebook.

Кроме того, Миселюк отмечает, что заброшенные территории не станут лучше, если киевляне будут гулять только по выборочно "причесанными" территориями. По мнению эксперта, столичная власть должна постоянно решать проблемные вопросы.

"К кому же еще жителям Киева обращаться с проблемами города, как не к своему мэру? Но пока получается так, что жители в очередной раз получили лайфхак-антикриз от мэра: в любой непонятной ситуации — идти гулять его "вылизанными" парками...", — резюмировал Миселюк.


Напомним, в столице продолжаются "дни обысков". После того как спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения мэра Киева Виталия Кличко, пришла очередь и самого политика. Точнее, его дома (не квартиры — ред.), Где правоохранители были замечены 18 мая.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы те объяснили, что вообще происходит в столице и что стало причиной "бодания" киевской и центральной власти.


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