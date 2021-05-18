Кличко рассказал киевлянке, куда ей пойти в ответ на вопрос касательно состояния столичных улиц

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Станислав Молчанов
Мэр города Киев Виталий Кличко рассказал киевлянке, куда ей надо пойти в ответ на вопрос об ужасном состоянии Подола. Видеозапись события опубликовал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.
Виталий Кличко о состоянии улиц в Киеве
Кроме того, Миселюк отмечает, что заброшенные территории не станут лучше, если киевляне будут гулять только по выборочно "причесанными" территориями. По мнению эксперта, столичная власть должна постоянно решать проблемные вопросы.
Напомним, в столице продолжаются "дни обысков". После того как спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения мэра Киева Виталия Кличко, пришла очередь и самого политика. Точнее, его дома (не квартиры — ред.), Где правоохранители были замечены 18 мая.
"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы те объяснили, что вообще происходит в столице и что стало причиной "бодания" киевской и центральной власти.
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