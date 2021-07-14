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Главная Новости Политика Скандалы Изучение «Харьковских соглашений»: чем закончится допрос депутатов
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Изучение «Харьковских соглашений»: чем закончится допрос депутатов

Эксперты рассказали, стоит ли опасаться «атаки» правоохранителей и другим депутатам, утвердившим «Харьковские соглашения»

сегодня, 17:29
Автор:

Вечканова Елена

В Службе безопасности Украины сегодня были анонсированы допросы нескольких народных депутатов. Темой разговоров, запланированных на 19-20 июля, стали "Харьковские соглашения" 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие перспективы у этого дела и будут ли "бить" по другим нардепам, имеющим отношение к ратификации документа.

Изучение «Харьковских соглашений»: чем закончится допрос депутатов

Депутатов вызвали в СБУ на допрос насчет "Харьковских соглашений". Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Отметим, что правоохранители собираются пообщаться с Юрием Бойко, Сергеем Лариным и Виталием Бортом ("ОПЗЖ"), Игорем Палицей ("За будущее") и Дмитрием Шпеновым (внефракционный).

ласть может использовать это, как повод запретить "ОПЗЖ"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что идет продолжение накачки ситуации, с точки зрения того, что "Харьковские соглашения" стали детонатором событий в Крыму.

"Это такая политическая концепция, которую двигают нынешние власти. И она позволит в будущем ввести санкции против всех участников этого процесса с нашей стороны, уверен эксперт. Ожидать санкции можно не только к нардепам, которые 27 апреля 2010 года ратифицировали "Харьковские соглашения" (а их было 236), но и к политическим силам, которые они тогда представляли".

А "за" тогда проголосовали:

- "Партия регионов" (полным составом, 160 депутатов);

- "Коммунистическая партия" (полным составом, 27);

- "Блок Литвина" (полным составом, 20);

- "Блок Юлии Тимошенко" (9);

- "Наша Украина Народная Самооборона" (7);

- внефракционные (13).

"Не исключаю, что власть может использовать это, как повод запретить "ОПЗЖ", куда входит немало бывших "регионалов". Но как минимум могут подготовить очередной санкционный кейс, уже традиционно введя его через СНБО", прогнозирует Руслан Бизяев.

"В зоне риска находятся также Юрий Иванющенко и Ринат Ахметов"

Политолог Петр Охотин усматривает в это ситуации желание власти усилить имидж Службы безопасности Украины.

"Вероятность "раскачки" ситуации к осени увеличится. У главы МВД Арсена Авакова, который подал заявление об отставке, был опыт сдерживания таких раскачек еще с 2014 года. Но после ухода Авакова остается открытым вопрос, кто возьмет на себя трудные решения по обеспечению стабильности. Справится ли с этим его преемник? И тут ставка может делаться уже не на МВД, а на СБУ. Дело в отношении "Харьковских соглашений" дает возможность именно СБУ усилить свой имидж и показать борьбу с пророссийскими элементами", считает политолог.

По его словам, интересно, как будет действовать власть в отношении других депутатов, также принимавших участие в ратификации договоренностей, которые ряд экспертов считают началом сдачи Крыма.

"В зоне риска находятся также такие люди как Юрий Иванющенко и Ринат Ахметов, бывшие в 2010 году нардепами и поддержавшие "Харьковские соглашения", напоминает Петр Охотин. Было бы интересно посмотреть на вызовы их в СБУ".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто, по мнению экспертов, должен понести ответственность за ратификацию "Харьковских соглашений". Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как депутаты пытаются откреститься от поддержки этого документа ранее.


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Источник: https://comments.ua/ua
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