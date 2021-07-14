Изучение «Харьковских соглашений»: чем закончится допрос депутатов

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Вечканова Елена
В Службе безопасности Украины сегодня были
анонсированы допросы нескольких народных депутатов. Темой разговоров, запланированных на 19-20 июля, стали "Харьковские
соглашения" 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ на территории
Украины. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие перспективы у этого
дела и будут ли
"бить" по другим нардепам, имеющим отношение к ратификации документа.
Депутатов вызвали в СБУ на допрос насчет "Харьковских соглашений". Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Отметим, что правоохранители собираются пообщаться с Юрием Бойко, Сергеем Лариным и Виталием Бортом ("ОПЗЖ"), Игорем Палицей ("За будущее") и Дмитрием Шпеновым (внефракционный).
Эксперт Украинского института политики Руслан
Бизяев считает, что идет продолжение накачки ситуации, с точки зрения того, что
"Харьковские
соглашения"
стали детонатором событий в Крыму.
А "за" тогда проголосовали:
- "Партия регионов" (полным составом, 160 депутатов);
- "Коммунистическая партия" (полным составом, 27);
- "Блок Литвина" (полным составом, 20);
- "Блок Юлии Тимошенко" (9);
- "Наша Украина — Народная Самооборона" (7);
- внефракционные (13).
Политолог Петр Охотин усматривает в это
ситуации желание власти усилить имидж Службы безопасности Украины.
По его словам, интересно, как будет
действовать власть в отношении других депутатов, также принимавших участие в
ратификации договоренностей, которые ряд экспертов считают началом сдачи Крыма.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кто, по мнению экспертов, должен понести ответственность за ратификацию "Харьковских соглашений". Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете
узнать о том, как депутаты пытаются откреститься от поддержки этого документа ранее.
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