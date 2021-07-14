Изучение «Харьковских соглашений»: чем закончится допрос депутатов

В Службе безопасности Украины сегодня были анонсированы допросы нескольких народных депутатов. Темой разговоров, запланированных на 19-20 июля, стали "Харьковские соглашения" 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие перспективы у этого дела и будут ли "бить" по другим нардепам, имеющим отношение к ратификации документа.



Депутатов вызвали в СБУ на допрос насчет "Харьковских соглашений". Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Отметим, что правоохранители собираются пообщаться с Юрием Бойко, Сергеем Лариным и Виталием Бортом ("ОПЗЖ"), Игорем Палицей ("За будущее") и Дмитрием Шпеновым (внефракционный).

"В ласть может использовать это , как повод запретить " ОПЗЖ "

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что идет продолжение накачки ситуации, с точки зрения того, что "Харьковские соглашения" стали детонатором событий в Крыму.

"Это такая политическая концепция, которую двигают нынешние власти. И она позволит в будущем ввести санкции против всех участников этого процесса с нашей стороны, — уверен эксперт. — Ожидать санкции можно не только к нардепам, которые 27 апреля 2010 года ратифицировали " Харьковские соглашения " (а их было 236), но и к политическим силам, которые они тогда представляли".

А "за" тогда проголосовали:

- "Партия регионов" (полным составом, 160 депутатов);

- "Коммунистическая партия" (полным составом, 27);

- "Блок Литвина" (полным составом, 20);

- "Блок Юлии Тимошенко" (9);

- "Наша Украина — Народная Самооборона" (7);

- внефракционные (13).

"Не исключаю, что власть может использовать это , как повод запретить " ОПЗЖ " , куда входит немало бывших "регионалов". Но как минимум могут подготовить очередной санкционный кейс, уже традиционно введя его через СНБО", — прогнозирует Руслан Бизяев.

"В зоне риска находятся также Юрий Иванющенко и Ринат Ахметов"

Политолог Петр Охотин усматривает в это ситуации желание власти усилить имидж Службы безопасности Украины.

"Вероятность "раскачки" ситуации к осени увеличится. У главы МВД Арсена Авакова, который подал заявление об отставке, был опыт сдерживания таких раскачек еще с 2014 года. Но после ухода Авакова остается открытым вопрос, кто возьмет на себя трудные решения по обеспечению стабильности. Справится ли с этим его преемник? И тут ставка может делаться уже не на МВД, а на СБУ. Дело в отношении " Харьковских соглашений " дает возможность именно СБУ усилить свой имидж и показать борьбу с пророссийскими элементами", — считает политолог.

По его словам, интересно, как будет действовать власть в отношении других депутатов, также принимавших участие в ратификации договоренностей, которые ряд экспертов считают началом сдачи Крыма.

"В зоне риска находятся также такие люди как Юрий Иванющенко и Ринат Ахметов, бывшие в 2010 году нардепами и поддержавшие " Харьковские соглашения " , — напоминает Петр Охотин. — Было бы интересно посмотреть на вызовы их в СБУ".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто, по мнению экспертов, должен понести ответственность за ратификацию "Харьковских соглашений". Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как депутаты пытаются откреститься от поддержки этого документа ранее.

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