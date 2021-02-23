Из 100 компаний Медведчука санкции наложены лишь на две – эксперт

Из около 100 компаний, находящихся в собственности Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко (согласно декларации Медведчука), и разбросанных по всему миру, санкции наложены лишь на две. Об этом заявил в материале "Комментариев" исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов.

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Эксперт акцентирует, что санкции, кроме блокировки трех каналов Тараса Козака, носят больше декоративный характер.

"Из около 100 компаний, находящихся в собственности Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко (согласно декларации Медведчука), и разбросанных по всему миру, санкции наложены лишь на две. Не арестованы активы… Очевидно, что Медведчуку от таких санкций ни холодно, ни жарко. Еще нюанс – закон не предусматривает наложение санкций на граждан Украины. Но есть лазейка – под санкции попадает субъект, связанный с террористической деятельностью. Именно это инкриминирую Тарасу Козаку, Виктору Медведчуку, их половинкам", — пояснил Леонов.

По его мнению, санкции пока выглядят недостаточно серьезным для таких обвинений и может быть, скорее, пиар-ходом со стороны власти.

Что серьезно для Медведчука, так это заблокированные каналы, отмечает эксперт. Ведь близкие по тональности "НАШ" – это Евгений Мураев, и "Интер" – Сергей Левочкин. Ни тот, ни другой точно не выглядят как лучший друг Медведчука.

"Одна из версий происходящего – игра Зеленского на стороне части ОПЗЖ, которой "рулят" Бойко и Левочкин. Их статус сейчас укрепляется, – поясняет Леонов. – О том, что внутри ОПЗЖ есть трения, говорили давно. Подтверждением стало то, что в последние полгода социологи начали мерить отдельно рейтинги Бойко и Медведчука. И постепенно подтягивали Медведчука к Бойко. Похоже, задумка была, чтобы в какой-то момент Медведчук опередил Бойко – и мог баллотироваться на следующие выборы как кандидат в президенты".

Эксперт резюмирует, что конфликт внутри ОПЗЖ, неумение партии организовывать массовые протесты, а также тот факт, что большая часть общества поддержала закрытие медведчуковских каналов – главные причины того, что достойный ответ на санкции эта политсила дать не смогла.

Напомним, эксперт спрогнозировал, кто может попасть под санкции после Медведчука. В списке вполне известные фамилии.

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