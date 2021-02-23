Из 100 компаний Медведчука санкции наложены лишь на две – эксперт

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Таисия Ерохина
Из около 100
компаний, находящихся в собственности Виктора Медведчука и его супруги Оксаны
Марченко (согласно декларации Медведчука), и разбросанных по всему миру,
санкции наложены лишь на две. Об этом заявил
в материале "Комментариев" исполнительный директор Центра прикладных
политических исследований "Пента", политический эксперт Александр
Леонов.
Фото из открытых источников
Эксперт
акцентирует, что санкции, кроме блокировки трех каналов Тараса Козака, носят
больше декоративный характер.
По его мнению, санкции
пока выглядят недостаточно серьезным для таких обвинений и может быть, скорее, пиар-ходом
со стороны власти.
Что серьезно для
Медведчука, так это заблокированные каналы, отмечает эксперт. Ведь близкие по
тональности "НАШ" – это Евгений Мураев, и "Интер" – Сергей
Левочкин. Ни тот, ни другой точно не выглядят как лучший друг Медведчука.
Эксперт
резюмирует, что конфликт внутри ОПЗЖ, неумение партии организовывать массовые
протесты, а также тот факт, что большая часть общества поддержала закрытие
медведчуковских каналов – главные причины того, что достойный ответ на санкции
эта политсила дать не смогла.
Напомним, эксперт
спрогнозировал, кто
может попасть под санкции после Медведчука. В списке вполне известные фамилии.
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