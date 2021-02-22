Коломойский, Порошенко, Фирташ: кто получит санкции вслед за Медведчуком – прогноз эксперта

Первыми, кто попадет под раздачу новой антиолигархической борьбы в Украине, будут оппоненты действующего президента. Вслед за Медведчуком и другими пророссийскими олигархами, это может быть Игорь Коломойский, к которому наибольшее количество претензий со стороны наших заокеанских партнеров. Об этом рассказал в материале "Комментариев" политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Фото из открытых источников

Так, Курт Волкер, бывший спецпред Госдепа США по вопросам Украины, предложил американской администрации "дорожную карту", с помощью которой официальный Вашингтон мог бы продемонстрировать поддержку нашей стране. По словам эксперта, одна из составляющей "дорожной карты Волкера" дает сигнал украинской стороне — для понимания, что мы должны сделать, чтобы соответствующая коммуникация с США начала выстраиваться.

"А Украина должна начать реальную борьбу с олигархами и реально же наведение порядка в антимонопольном законодательстве, — поясняет Николай Мельник. — Не секрет, что в Украине существует клан олигархов, которые живут за счет ренты. За счет того, что в их оперативном управлении есть объекты госсобственности. Они их эксплуатируют, получая прибыль, тогда как государство несет убытки. На эту прибыль олигархи покупают телеканалы, которые потом освещают необходимую им точку зрения и могут влиять на политику президента".

США, по мнению эксперта, нам четко говорят, что олигархия — это зло. И что Украина должна пойти путем деолиграхизации, чтобы получить достаточную поддержку со стороны Штатов.

"Не готов сказать, пойдет ли на это украинская сторона. Но точно будут совершены определенные шаги в этом направлении, — прогнозирует Николай Мельник. — Скорее всего, первыми, кто попадет под раздачу этой новой антиолигархической борьбы, будут оппоненты действующего президента. Вслед за Медведчуком и другими пророссийскими олигархами, это может быть Игорь Коломойский, к которому наибольшее количество претензий со стороны наших заокеанских партнеров. На волне антиолигархической борьбы может пострадать Фирташ с его монополией в облгазах и сфере удобрений. Не исключаю, что зацепит и Порошенко – из-за определенных коммерческих спаек его бизнеса с предприятиями, работающими в РФ".

Как сообщалось, соратника Коломойского Владимира Яценко задержали при попытке бегства. Известно, на чьем самолете хотел скрыться фигурант "дела ПриватБанка".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!