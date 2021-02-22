Коломойский, Порошенко, Фирташ: кто получит санкции вслед за Медведчуком – прогноз эксперта

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Первыми, кто
попадет под раздачу новой антиолигархической борьбы в Украине, будут оппоненты
действующего президента. Вслед за Медведчуком и другими пророссийскими
олигархами, это может быть Игорь Коломойский, к которому наибольшее количество
претензий со стороны наших заокеанских партнеров. Об этом рассказал
в материале "Комментариев" политолог, генеральный директор Аналитической
группы "Левиафан" Николай Мельник.
Фото из открытых источников
Так, Курт Волкер,
бывший спецпред Госдепа США по вопросам Украины, предложил американской администрации
"дорожную карту", с помощью которой официальный Вашингтон мог бы
продемонстрировать поддержку нашей стране. По словам эксперта, одна из
составляющей "дорожной карты Волкера" дает сигнал украинской стороне
— для понимания, что мы должны сделать, чтобы соответствующая коммуникация с
США начала выстраиваться.
США, по мнению
эксперта, нам четко говорят, что олигархия — это зло. И что Украина должна
пойти путем деолиграхизации, чтобы получить достаточную поддержку со стороны
Штатов.
Как сообщалось,
соратника Коломойского Владимира Яценко задержали
при попытке бегства. Известно, на чьем самолете хотел скрыться фигурант "дела
ПриватБанка".
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