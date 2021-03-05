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Россия блокирует работу ТКГ по вопросам Донбасса — Офис президента

Добавлен США к переговорам может стимулировать работу ТКГ

5 марта 2021, 15:38
Автор:

Вечканова Елена

Военный конфликт в Донбассе невозможно урегулировать, ведь работу Трехсторонней контактной группы всеми возможными способами тормозят представители России. Так считает глава Офиса президента Андрей Ермак, о чем информирует издание DW.

Россия блокирует работу ТКГ по вопросам Донбасса — Офис президента

Россия блокирует работу ТКГ. Коллаж: 24 канал

По мнению чиновника, российские дипломаты и представители самопровозглашенных республик используют любые возможности, чтобы сделать невозможным ведение диалога в процессе работы ТКГ. Украина старается изо всех сил продолжать работу в плане улучшения ситуации на оккупированном Донбассе. Впрочем, по словам Ермака, "практически ни один вопрос не движется вперед".

Руководитель ОПГ возмущен тем, как россияне вообще ведут себя во время встреч представителей группы. По мнению Андрея Ермака, РФ чувствует себя медиатором переговоров, а не одной из сторон конфликта. Понятно, что украинских дипломатов подобная позиция не устраивает — они знают, насколько сильное влияние России на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Вероятно, для стимуляции участников ТКГ к переговорам приобщат представителей Соединенных Штатов. По крайней мере, Андрей Ермак не исключает подобную возможность и утверждает, что западные союзники Украины являются принципиальными в вопросах сохранения территориальной целостности своей и других государств. Именно это могло бы помочь перезапустить несколько заторможены сегодня переговоры Трехсторонней контактной группы.

При этом чиновник добавляет, что выходить из "нормандского формата" (четверо стран-участников — Украина, Франция, Германия и РФ) пока никто не собирается.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по мнению представителей ТКГ, Россия затягивает процесс обмена пленными в ОРДЛО.

Также на портале найдется информация о причинах, по которым боевики так называемой "ДНР" вводят пропуска для пересечения границей с контролируемой Киевом Украины.


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Источник: https://www.dw.com/uk/yermak-robota-trystoronnoi-kontaktnoi-hrupy-zablokovana/a-56781672
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Обусуждения

Лиля

5 марта 2021, 15:43

Когда там уже санкции заработают ? https://kosatka.media/category/gaz/news/truboukladchik-akademik-cherskiy-prisoedinilsya-k-stroyke-severnogo-potoka-2

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