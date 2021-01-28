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"Это там вы - граф Толстой, а вы здесь - просто ... простой": Гончаренко поставил на место россиян в ПАСЕ

Члены украинской и российской делегации обменялись публичными оскорблениями на заседании

сегодня, 13:48
Автор:

Оленка Клочко

Член украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обвинил российскую делегацию в том, что они ведут себя, как в Государственной Думе у себя в России, и посоветовал им вести себя так, как положено в Совете Европы. Видео выступления Алексей разместил на своем канале в Telegram.

"Это там вы - граф Толстой, а вы здесь - просто ... простой": Гончаренко поставил на место россиян в ПАСЕ

Гончаренко в ПАСЕ. Фото: видео на канале "Гончаренко"

"Знаете, господа Слуцкий и Толстой, это там вы — граф Толстой, а вы здесь — просто ... простой", — удовлетворенно и многозначительно заявил Гончаренко, выступая на заседании ПАСЕ.

Леонид Слуцкий обратился к президенту ПАСЕ с обвинениями в адрес Гончаренко в том, что тот оскорбляет "президента суверенного государства Российской Федерации". В своем выступлении он заявил, что Гончаренко называет себя собакой, и процитировал поговорку "Собака лает — караван идет".

Гончаренко, в свою очередь, усомнился в знании российской делегацией английского языка и возмутился из-за того, что один делегат другого может называть собакой, и в ПАСЕ никто не обращает на это внимания.

"У российской делегации снова подгорает. Леонид Слуцкий сегодня в ПАСЕ рьяно кинулся защищать своего вождя Путина. Пришлось напомнить, что тут им – не Государственная Дума, где они привыкли вести себя настолько нахально и невоспитанно", — прокоментировал ситуацию в своем Telegram украинский нардеп.


Фразу про Петра Толстого от Алексея Гончаренко мы уже слышали вчера, однако не в публичном выступлении, как сегодня, а когда он снял видео, где называет главу российской делегации негодяем и убийцей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Гончаренко спорил с российскими журналистами, призывая их выступать на шесте перед Путиным.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/4940
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