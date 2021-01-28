"Это там вы - граф Толстой, а вы здесь - просто ... простой": Гончаренко поставил на место россиян в ПАСЕ

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Оленка Клочко
Член украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обвинил российскую делегацию в том, что они ведут себя, как в Государственной Думе у себя в России, и посоветовал им вести себя так, как положено в Совете Европы. Видео выступления Алексей разместил на своем канале в Telegram.
Гончаренко в ПАСЕ. Фото: видео на канале "Гончаренко"
Леонид Слуцкий обратился к президенту ПАСЕ с обвинениями в адрес Гончаренко в том, что тот оскорбляет "президента суверенного государства Российской Федерации". В своем выступлении он заявил, что Гончаренко называет себя собакой, и процитировал поговорку "Собака лает — караван идет".
Гончаренко, в свою очередь, усомнился в знании российской делегацией английского языка и возмутился из-за того, что один делегат другого может называть собакой, и в ПАСЕ никто не обращает на это внимания.
Фразу про Петра Толстого от Алексея Гончаренко мы уже слышали вчера, однако не в публичном выступлении, как сегодня, а когда он снял видео, где называет главу российской делегации негодяем и убийцей.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Гончаренко спорил с российскими журналистами, призывая их выступать на шесте перед Путиным.
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