Ермак: "Моя личная позиция - Фокин должен уйти из ТКГ"

Глава Офиса президента Андрей Ермак вслед за Арсеном Аваковым раскритиковал позицию участника Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина, который ранее заявил, что пока нет объективных доказательств, дескать, именно Россия ведет войну на Донбассе. Свою позицию Ермак написал в Facebook.

Так, глава ОП указал, что на сегодня официальная позиция Украины по Донбассу зиждется на двух безапелляционных принципах: Россия — страна-агрессор и необходимости вернуть все оккупированные территории на востоке Крым, чтобы наступил мир.

"Причем обратите внимание: некоторые "большие дипломаты", которые согласовали возврат части границы на Донбассе только после проведения выборов в ОРДЛО, даже не извинились за это перед обществом. Не объяснили. Почему? Не знаете, что сказать? Скажите что-то о сопротивлении капитуляции", — заметил Ермак.

Он также добавил, что члены ТКГ в Минске имеют только рекомендательные функции и не могут принимать самостоятельных решений. Их задача — быть платформой для соглашения встреч в нормандском формате, где именно главы держав могут согласовывать дальнейшие решения и передавать их на согласование парламенту и Кабмину.

В течение более чем двух месяцев у нас почти полная тишина на фронте. Это спасены десятки жизней наших военных и гражданских. Был такой результат в переговорщиков, которые работали раньше? Нет. Какими бы патриотическими они ни были. За что мы боремся сейчас? За то, чтобы освободить из плена всех наших людей, которые удерживаются как на временно оккупированной территории Украины, так и в России", — подчеркнул Ермак.

Политик указал на то, что экс-премьер и член переговоров в рамках ТКГ Витольд Фокин, делающий столь обескураживающие заявления, не предпринял никаких мер для достижения тех результатов, которые уже сегодня есть. Он призвал украинцев, в связи с этим, не акцентировать внимание на словах Фокина и не полагать, что его персональную позицию разделяют в Офисе президента и в высших эшелонах власти.

"Впрочем все это не оправдывает сегодняшние слова Фокина. Моя личная позиция - Фокин должен уйти с ТКГ", — резюмировал Андрей Ермак.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, связанном с будничным заявлением светской львицы, что именно она поспособствовала вовлечению Витольда Фокина в переговоры по Донбассу в Минской Трехсторонней контактной группе.

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