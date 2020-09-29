Ермак: "Моя личная позиция - Фокин должен уйти из ТКГ"

Язык
BTC/USD
10856.10
ETH/USD
360.38
LTC/USD
45.71
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.37
Екатерина Белоброва
Глава Офиса президента Андрей Ермак вслед за Арсеном Аваковым раскритиковал позицию участника Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина, который ранее заявил, что пока нет объективных доказательств, дескать, именно Россия ведет войну на Донбассе. Свою позицию Ермак написал в Facebook.
Так, глава ОП указал, что на сегодня официальная позиция Украины по Донбассу зиждется на двух безапелляционных принципах: Россия — страна-агрессор и необходимости вернуть все оккупированные территории на востоке Крым, чтобы наступил мир.
Он также добавил, что члены ТКГ в Минске имеют только рекомендательные функции и не могут принимать самостоятельных решений. Их задача — быть платформой для соглашения встреч в нормандском формате, где именно главы держав могут согласовывать дальнейшие решения и передавать их на согласование парламенту и Кабмину.
Политик указал на то, что экс-премьер и член переговоров в рамках ТКГ Витольд Фокин, делающий столь обескураживающие заявления, не предпринял никаких мер для достижения тех результатов, которые уже сегодня есть. Он призвал украинцев, в связи с этим, не акцентировать внимание на словах Фокина и не полагать, что его персональную позицию разделяют в Офисе президента и в высших эшелонах власти.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, связанном с будничным заявлением светской львицы, что именно она поспособствовала вовлечению Витольда Фокина в переговоры по Донбассу в Минской Трехсторонней контактной группе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости