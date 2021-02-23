Есть три условия, когда Россия как агрессор уходит из страны – эксперт

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Таисия Ерохина
История учит, что
Россия уходит из страны, против которой предприняла агрессию, лишь при трех
условиях. Об этом рассказал
в материале "Комментариев" председатель правления Центра стратегических
исследований Павел Жовниренко.
Фото из открытых источников
Первое – если
есть национальный консенсус в стране-жертве – неприятие России, полный отказ от
сотрудничества с ней. Когда общество, власть, вся страна – едины в этом
вопросе.
Второе условие –
когда наблюдается отсутствие консенсуса между властью и народом в самой РФ по
поводу агрессии.
Третье – мощная
международная поддержка страны, на которую напала Россия. Но это эффективно и
эффектно лишь когда существуют два первых условия или одно из них, отмечает Жовниренко.
Эксперт уверен,
что Украина должна активно работать по каждому из этих направлений. Чего пока
не наблюдается.
Тогда как Украины
в России, по его словам, и рядом нет. Мы не доносим туда свои нарративы, а представлены
там лишь так, как этого хочет Кремль, через свои пропагандистские каналы.
Напомним, эксперт
пояснил, почему Россия
не поступит с Донбассом так, как с Крымом.
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