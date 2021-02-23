Есть три условия, когда Россия как агрессор уходит из страны – эксперт

История учит, что Россия уходит из страны, против которой предприняла агрессию, лишь при трех условиях. Об этом рассказал в материале "Комментариев" председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

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Первое – если есть национальный консенсус в стране-жертве – неприятие России, полный отказ от сотрудничества с ней. Когда общество, власть, вся страна – едины в этом вопросе.

Второе условие – когда наблюдается отсутствие консенсуса между властью и народом в самой РФ по поводу агрессии.

Третье – мощная международная поддержка страны, на которую напала Россия. Но это эффективно и эффектно лишь когда существуют два первых условия или одно из них, отмечает Жовниренко.

Эксперт уверен, что Украина должна активно работать по каждому из этих направлений. Чего пока не наблюдается.

"Мы лишь сейчас начали работать против реальных российских агентов влияния внутри Украины. Речь о закрытии каналов, ведущих кремлевскую риторику. Внутри РФ вообще не работаем. Тогда как Россия у нас везде присутствует – в информационном пространстве (которое, наконец, начали очищать), в общественных, партийных организациях", — говорит Жовниренко.

Тогда как Украины в России, по его словам, и рядом нет. Мы не доносим туда свои нарративы, а представлены там лишь так, как этого хочет Кремль, через свои пропагандистские каналы.

"У нас нет четкой стратегии, программы войны с Россией вплоть до освобождения территорий. И пока этого не будет, пока у нас не будет национального консенсуса касательно отношения к стране-агрессору (этому сопротивляется олигархат, у которого нет национальных интересов, только личные), пока нас будут изнутри разъедать коррупция, а реформы будут тормозиться – мы не будем способны дать реальный отпор агрессору. И получить адекватную поддержку со стороны мирового сообщества", — резюмирует эксперт.

Напомним, эксперт пояснил, почему Россия не поступит с Донбассом так, как с Крымом.

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