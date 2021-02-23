У Байдена готовят новые жесткие санкции против России

Администрация нового президента США Джо Байден готовит пакет новых санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. В Белом доме планируют координироваться с европейскими союзниками по данному вопросу. Об этом сообщили высокопоставленные источники в американской администрации, передает издание "Politico".

Фото: Коммерсант

Сообщится, что администрация Джо Байдена хочет обновить санкционный пакет против России, который был подготовлен предыдущей администрацией президента Дональда Трампа из-за отравления Алексей Навального.

По словам высокопоставленного чиновника из окружения Байдена, в Белом доме не будут сидеть сложа руки, и наблюдать за нарушением прав человека.

Отмечается, что новый пакет санкций должен стать первым шагом команды Джо Байдена для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека.

Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок" летом 2020 года, после чего его вывезли из России на лечение в Германию. Спустя несколько месяцев реабилитации Навальный заявил о намерении вернуться в Россию.

Оппозиционера арестовали в московском аэропорту сразу после посадки, после чего приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения, заменив условный срок на реальный.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым президентом США на момент инаугурации, заняв пост в возрасте 78 лет.

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