Драка в Раде: между Юрченко и Леросом вспыхнул спор (Видео)

Фото: Новинарня

Сегодня, 5 ноября примерно в половине двенадцатого дня, в стенах Верховной Рады разгорелся спор, а затем и драка между действующим депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко и беспартийным Гео Леросом.

Сообщается, что между депутатами завязалась словесная перепалка перед зданием Верховной Рады Украины. Затем в коридоре Рады нардеп Лерос напал на коллегу, повалив того на пол, и избил ногами. Юрченко вызвал правоохранителей.

Столкновение удалось заснять, после чего видео стало "вирусным" и разлетелось по соц.сетях.

Видео: obozrevatel.com

Оба нардепа успели сообщить общественности о драке и выразили свои мысли на своих страницах в Facebook. Причем народные избранники не выбирали слов в адрес друг друга. Юрченко прокомментировал нападение, обозвав своего оппонента "бешеной собакой".

"Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасённый от застройки заповедник Китаево и Самбурки. Дополнительно к фейковым провокациям НАБУ. Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то", - сообщает в эмоциональном обращении Юрченко.

В свою очередь Гео Лерос также опубликовал пост, в котором агрессивно высмеивает оппонента.

" О! Кто-то отрабатывает новый "кусочек пирога". Я боюсь, что если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский обратно сделает его бродячей собакой и наденет браслет ", — пишет Лерос и добавляет видео к сообщению.





Накануне в фейсбуке Гео Лерос был опубликован пост, где нардеп открыто выразил свое мнение относительно вчерашнего снятия электронного браслета с Юрченко, который подозревается во взяточничестве.

"Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду интересов Офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки сняли браслет, сегодня это бешеное чудовище бросилась на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями ", — говорится в посте. — " Странная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, продолжает кичиться своей безнаказанностью".

Напомним, "Комментарии" освещали темы, связанные со скандалом с взяткой вокруг Юрченко, а также сообщали о причинах исключения Лероса из партии "Слуга народа",

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