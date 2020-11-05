Драка в Раде: между Юрченко и Леросом вспыхнул спор (Видео)

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Диденко Светлана
Фото: НовинарняСегодня, 5 ноября примерно в половине двенадцатого дня, в стенах Верховной Рады разгорелся спор, а затем и драка между действующим депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко и беспартийным Гео Леросом.
Сообщается, что между депутатами завязалась словесная перепалка перед зданием Верховной Рады Украины. Затем в коридоре Рады нардеп Лерос напал на коллегу, повалив того на пол, и избил ногами. Юрченко вызвал правоохранителей.
Столкновение удалось заснять, после чего видео стало "вирусным" и разлетелось по соц.сетях.
Видео: obozrevatel.com
Оба нардепа успели сообщить общественности о драке и выразили свои мысли на своих страницах в Facebook. Причем народные избранники не выбирали слов в адрес друг друга. Юрченко прокомментировал нападение, обозвав своего оппонента "бешеной собакой".
"Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасённый от застройки заповедник Китаево и Самбурки. Дополнительно к фейковым провокациям НАБУ. Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то", - сообщает в эмоциональном обращении Юрченко.
В свою очередь Гео Лерос также опубликовал пост, в котором агрессивно высмеивает оппонента.
Накануне в фейсбуке Гео Лерос был опубликован пост, где нардеп открыто выразил свое мнение относительно вчерашнего снятия электронного браслета с Юрченко, который подозревается во взяточничестве.
Напомним, "Комментарии" освещали темы, связанные со скандалом с взяткой вокруг Юрченко, а также сообщали о причинах исключения Лероса из партии "Слуга народа",
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