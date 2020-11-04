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С «Слуги народа», которого подозревали во взяточничестве, сняли электронный браслет

В Офисе президента ожидают, что депутат будет сотрудничать с антикоррупционными органами

4 ноября 2020, 22:40
Автор:

Диденко Светлана

Стало известно, что Высший антикоррупционный суд ослабил меру пресечения народному депутату Александру Юрченко. Ему позволили снять электронный браслет.

С «Слуги народа», которого подозревали во взяточничестве, сняли электронный браслет

Фото: liga.net

Ранее Национальное антикоррупционное бюро совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой заподозрили нардепа во взяточничестве и причастности к коррупционной схемы в парламенте.

"Сфабрикованная против меня провокация, целью которой было дискредитировать моё имя и предотвратить мою борьбу против коррупции за экологическую безопасность, продолжает разваливаться! Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля — браслета! Борьба только начинается! ", — сообщил Юрченко на своей странице в фейсбуке.

В сентябре НАБУ распространило записи разговоров с, вероятно с голосом "Слуги народа" Александром Юрченко. На них обсуждались вопросы получения взятки за законопроект об отходах. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 17 сентября, после неких колебаний, подписала нардепу подозрение в совершении вышеуказанных преступлений.

В Офисе президента ожидают, что депутат будет работать с правоохранительными органами.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что главу одной из администраций поймали на взятке.



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Источник: https://ua.news/ua/sud-snyal-elektronnyj-braslet-s-nardepa-so-slugy-naroda-podozrevaemogo-vo-vzyatochnychestve/
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