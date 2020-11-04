С «Слуги народа», которого подозревали во взяточничестве, сняли электронный браслет

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Диденко Светлана
Стало известно, что Высший антикоррупционный суд ослабил меру пресечения народному депутату Александру Юрченко. Ему позволили снять электронный браслет.
Фото: liga.net
Ранее Национальное антикоррупционное бюро совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой заподозрили нардепа во взяточничестве и причастности к коррупционной схемы в парламенте.
В сентябре НАБУ распространило записи разговоров с, вероятно с голосом "Слуги народа" Александром Юрченко. На них обсуждались вопросы получения взятки за законопроект об отходах. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 17 сентября, после неких колебаний, подписала нардепу подозрение в совершении вышеуказанных преступлений.
В Офисе президента ожидают, что депутат будет работать с правоохранительными органами.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что главу одной из администраций поймали на взятке.
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