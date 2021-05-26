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Главная Новости Политика Скандалы Должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов: схема
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Должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов: схема

Участники схемы предлагали купить должности госслужащих, якобы имея связи в высших эшелонах власти

сегодня, 21:43
Автор:

Наталья Некрасова

Схему назначения на должность председателя Кировоградской областной госадминистрации за деньги разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Стоимость этого назначения дельцы оценили в 3,5 млн долларов, сообщает пресс-центр СБУ.

Должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов: схема

Задержание мошенников в Киеве. Фото: СБУ

Сделку по торговле государственными должностями организовала жительница временно оккупированной части Луганской области. Сообщников женщина координировала по телефону. В схеме участвовал один из общественных активистов. Он также руководит несколькими антикоррупционными и благотворительными организациями.

Мужчина представлялся кандидатам на должность главы Кировоградской ОГА советником президента Украины. Он утверждал, что согласовывает назначение с Советом национальной безопасности и обороны и Офисом главы государства.

В одном из банков Киева после получения денег задержали двух участников схемы торговли должностями. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской облгосадминистрации Марию Черную. Женщина работает в ОГА в должности руководителя департамента агропромышленного развития. Кандидат уже прошла собеседование с несколькими министрами и обозначила свое видение решения проблем региона. В частности, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский акцентировал внимание кандидата на фокусировке на экологических вопросах региона. Указа президента о назначении Марии Черной главой Кировоградской ОГА еще нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра здравоохранения и принял ряд новых назначений.

Напомним, в 2019 году в Киеве поймали с поличным мошенника, который за миллионы долларов "продавал" высокие должности в госпредприятиях. Он выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-oborudku-z-prodazhu-derzhavnykh-posad-mistse-holovy-oda-kirovohradshchyny-otsinyly-u-35-miliona-video
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