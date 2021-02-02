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"Девочка, которой 32 года": в Верховной Раде разгорелся сексистский скандал

После сексистского выпада Рудика на защиту Безуглой стали другие женщины-депутаты

сегодня, 16:04
Автор:

Вечканова Елена

Во время заседания Верховной Рады Украины 2 февраля произошел сексистский скандал между депутатами. Нардеп от партии "За майбутнє" Сергей Рудык был раскритикован за свои слова о представительнице "Голоса" Марьяне Безуглой. Событие транслировалось онлайн на телеканале "Рада", сообщает издание "Апостроф".

"Девочка, которой 32 года": в Верховной Раде разгорелся сексистский скандал

Депутата Сергея Рудыка обвинили в сексизме. Фото: Апостроф

Еще на прошлой неделе, во время рассмотрения законопроекта, касающегося Службы безопасности Украины, Рудык позволил себе назвать коллегу-депутата "девочкой, которой 32 года". Судя по его словам, он не был доволен, что представительница женского пола призывает парламент поддержать голосами серьезный документ.

С речью-обвинением 2 февраля выступила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун. Она отметила, что это уже не первый раз, когда Сергей Рудык демонстрирует предвзятые взгляды насчет женщин в политике.

"Его (Рудыка — ред.) удивление вызывает то, что может говорить женщина. Особенно, если ей 32 года", — во время выступления отметила Совсун.

После этих слов она вспомнила знаменитых женщин, которые достигли невероятного успеха в различных областях к озвученному нардепом возрасту.

Стоит отметить, что Марьяну Безуглую поддержало немало коллег-депутатов — как женщин, так и мужчин. Они также вышли к трибуне, за которой выступала Инна Совсун.

"К сексизму прибегают тогда, когда не хватает сил и аргументов, когда не хватает собственной компетенции и профессионализма", — подчеркнула нардеп.

По ее мнению, нет никаких уважительных причин для того, чтобы разговор между мужчиной и женщиной не велся на равных.

От депутата Сергея Рудыка требовали извинений. Впрочем, их так и не дождались. После того как он сказал, что "никогда не выделял пол, как отдельную проблему", ему выключил микрофон спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Очевидно, политику показалось, что дальнейшие слова Рудыка вызовут лишь большее возмущение.

С общей точки трактования выражения депутата, его могут обвинить не только в сексизме (предвзятые взгляды относительно пола человека), но и в эйджизме (те же предубеждения, только относительно возраста). Впрочем, никаких мер к Рудыку принимать не собираются. Но, вероятно, подобные высказывания уже в ближайшем будущем будут иметь определенные последствия — в ВРУ собираются рассмотреть законопроект, регулирующий сексистское поведение и лексику в Украине.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во время заседания нардепов Юлия Тимошенко заявила о возможной коалиции со "Слугами народа".

Также народные избранники в первом чтении поддержали документ, регулирующий правила применения любых беспилотных аппаратов в воздушном пространстве страны.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2021-02-02/zhenschiny-imeyut-pravo-govorit-na-ravnyh-v-rade-razgorelsya-skandal-izza-seksizma/221930
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