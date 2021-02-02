Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников: что изменилось

2 декабря на заседании Верховной Рады Украины депутаты поддержали законопроект, регулирующий функционирование воздушных "беспилотников". За соответствующий документ под номером 3716 отдали свои голоса 278 народных избранников.

Депутаты хотят отрегулировать использование "дронов" в Украине. Фото из открытых источников

Во время представления законопроекта докладчик Петр Павловский отметил, что в Украине стремятся отрегулировать правила использования беспилотных воздушных судов гражданской авиации. Простыми словами — "дроны", которые используются как рядовыми гражданами, так и представителями бизнес-сферы.

Законопроектом предусматривается оформление требований к авиатехнике и ее использованию

Между тем, Павловский убежден, что урегулирование вопроса воздушных "дронов", прежде всего, поможет бизнесу. Эта сфера получит возможность использовать легкую воздушную технику в собственных целях абсолютно легально, соблюдая правила и понимая требования безопасности. Также планируется разрешить эксплуатировать новые виды БПС, что расширит возможности их функционирования.





Во время обсуждения документа депутаты также отметили, что проект закона должен регулировать еще и использования техники, изготовленной воспитанниками кружков авиамоделирования.



Законопроект приняли в первом чтении и планируют дооформить к следующему голосования. После того, как он вступит в действие, дистанционные пилоты должны будут руководствоваться указанными нормами.

Ранее "Комментарии" информировали, что во время заседания 2 февраля Юлия Тимошенко сделала громкое заявление. Политик убеждена, что ее фракция готова к созданию коалиции с "слуг народа".

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