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Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников: что изменилось

Поддержанным документом ВРУ хочет отрегулировать использование беспилотников на территории государства

сегодня, 13:46
Автор:

Вечканова Елена

2 декабря на заседании Верховной Рады Украины депутаты поддержали законопроект, регулирующий функционирование воздушных "беспилотников". За соответствующий документ под номером 3716 отдали свои голоса 278 народных избранников.

Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников: что изменилось

Депутаты хотят отрегулировать использование "дронов" в Украине. Фото из открытых источников

Во время представления законопроекта докладчик Петр Павловский отметил, что в Украине стремятся отрегулировать правила использования беспилотных воздушных судов гражданской авиации. Простыми словами — "дроны", которые используются как рядовыми гражданами, так и представителями бизнес-сферы.

Законопроектом предусматривается оформление требований к авиатехнике и ее использованию

Между тем, Павловский убежден, что урегулирование вопроса воздушных "дронов", прежде всего, поможет бизнесу. Эта сфера получит возможность использовать легкую воздушную технику в собственных целях абсолютно легально, соблюдая правила и понимая требования безопасности. Также планируется разрешить эксплуатировать новые виды БПС, что расширит возможности их функционирования.

Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников: что изменилось - фото 2

Во время обсуждения документа депутаты также отметили, что проект закона должен регулировать еще и использования техники, изготовленной воспитанниками кружков авиамоделирования.

Законопроект приняли в первом чтении и планируют дооформить к следующему голосования. После того, как он вступит в действие, дистанционные пилоты должны будут руководствоваться указанными нормами.

Ранее "Комментарии" информировали, что во время заседания 2 февраля Юлия Тимошенко сделала громкое заявление. Политик убеждена, что ее фракция готова к созданию коалиции с "слуг народа".

Также на портале можно узнать, кого из депутатов "СН" стремятся сделать главой Министерства обороны Украины.


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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/202512.html
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