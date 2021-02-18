Депутата Богатова исключили из фракции "Голос" в Киевсовете за избиение комика

Депутат Константин Богатов, напавший на стендапера Владислава Капицу, был исключен из фракции "Голос" в Киевсовете. Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

Константин Богатов исключен из фракции за неподобающее поведение - фото: Facebook

Во фракции сообщили, что данное решение было принято из-за неподобающего поведения народного избранника. По их словам, им очень неприятно исключать Богатова из своего состава. Однако на сегодняшний день это единственное правильное решение.

Напоминаем, что комик Владислав Капица опубликован на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлено нападение депутата на него. Инцидент случился в арт-центре "Братислава" во время выступления Владислава. Богатов посчитал, что нецензурные выражения, которые использовал на сцене комик, не должны звучать на публике, да еще и в арт-центре, месте культуры.

Сообщается, что народный избранник отказался добровольно сдавать мандат. Таким образом, во фракции будут ждать возможности отозвать его по решению общины. Депутаты фракции "Голос" в Киевсовете отмечают, что все они против насилия, применяющегося в ответ на иные культурные предпочтения или художественные вкусы.

Коллеги Богатова надеются, что свою репутацию депутат восстановит благодаря поступкам в будущем. К слову, сам Константин Богатов никак не прокомментировал в своих социальных сетях исключение его из фракции.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о подозрении в госизмене Шария: что будет с партией скандального блогера, а также о том, кому из политиков доверяют украинцы и кого из них выбрали бы президентом. Названы результаты опроса.







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