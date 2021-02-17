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Подозрение в госизмене Шария: что будет с партией скандального блогера

Могут ли её ликвидировать

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, что может быть с одноименной партией скандального блогера Анатолия Шария, которому Служба безопасности Украины предъявила подозрение в государственной измене. Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook рассказала о том, могут ли ликвидировать партию Шария.

Подозрение в госизмене Шария: что будет с партией скандального блогера

Фото: Скриншот

По её словам, политическая сила продолжит свое существование, несмотря на подозрение в госизмене её лидера. Айвазовская отметила, что законодательство предусматривает запрет на деятельность партии, если Министерство юстиции сможет запретить её деятельность через суд. 

Причиной запрета может стать нарушение требований, которые предусматривает Конституция Украины. Она подчеркнула, что Шарий не является формальным основателем партии, а подозрение в государственной измене не означает приговор.

Айвазовская отметила, что партия не может прекратить свое существование даже если один из её членов или лидеров подозревается в совершении серьезного преступления.

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение скандальному блогеру Анатолию Шарию по статьям о государственной измене и нарушении равноправия граждан. 

В СБУ сообщили, что с 2012 года Шарий вместе с государственными и неформальными структурами России ведет системную информационную войну против Украинского государства, распространяя фейки, искажая факты и участвуя в информационных операциях.

Его обвинили в дискредитации действий украинской власти и искажении событий войны на Донбассе, а также привели многочисленные факты его участия в российских пропагандистских шоу. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского прокомментировали возможное закрытие канала "Прямой".

Читайте также о том, кто может быть следующим после Шария.


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Источник: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10223885020649975
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