Дело экс-судьи Чауса набирает обороты: что известно

Верховный суд Молдовы передал дело об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса на рассмотрение в Конституционный суд страны, а в Украине ходатайства по делу Чауса поступят стразу в несколько судов. Об этом заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец.



Похищение Николая Чауса. Коллаж "Слідство.Інфо"

Ростислав Кравец считает, что экс-судью Николая Чауса незаконно задержали и удерживают украинские спецслужбы. Юрист сообщил, что 28 мая ходатайства об освобождении Чауса поступят в ряд украинских судов.

Кравец уверен, что Чауса удерживают в Украине. Он отметил статью 206 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины, по которой готовит ходатайства. Согласно этой статьи УПК, каждый судья, в границах территориальной юрисдикции которого находится арестованный, имеет право обязать любой госорган или служебное лицо обеспечить соблюдение прав задержанного.

"И так мы будем подавать до тех пор, пока не останется ни одного государственного органа, в котором могут незаконно удерживать нашего клиента", — заявил Кравец.

Задержание Чауса адвокат связывает с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом некоторые эксперты уверены, что похищение украинского экс-судьи в Молдове могли организовать, чтобы подставить Зеленского.

Расследовать похищение Чауса поручила лично президент Молдовы Майя Санду. Она заявила о недопустимости подобных инцидентов в своей стране. Правоохранители Молдовы утверждают, что Чауса вывезли в Украину в багажнике автомобиля, принадлежащем украинскому посольству в Кишиневе. После похищения Чауса в Молдове украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось убеждать своего молдавского коллегу, что Украина не имеет к этому отношения.

27 мая Николай Чаус сделал очередное заявление. Экс-судья, который 19 мая анонсировал свое скорейшее возвращение в Украину, сообщил, что ему предлагают "замолчать" или "как-то договориться".

После этого в молдавских СМИ появилось короткое интервью Чауса. В нем он заявил, что видеообращение свое записывал без суфлера, пообещал передать "глобальный привет" врагам немного позже и отказался называть страну своего пребывания. В подлинности этого интервью сомневается не только жена Чауса, но и его адвокат.

"Интересная статья Николая Чауса вышла в Молдове. Интересно, как они с ним связались или он с ними? И был ли это он?" — отметил адвокат Чауса Кравец.

Также стало известно, что в апреле 2021 года Интерпол снял с международного розыска Чауса. Несмотря на это процедура экстрадиции Чауса продолжается, заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Напомним, в 2016 году НАБУ возбудило против Чауса уголовное дело. Украинского судью поймали на взятке в 150 тыс. долл., но задержать не могли из-за судейского иммунитета. В этом же году Верховная Рада лишила его неприкосновенности судьи. В 2017 году экс-судью задержали в Кишиневе. В Молдове Чаус просил политического убежища. В случае отказа ему грозила экстрадиция.

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