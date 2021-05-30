Дело экс-судьи Чауса набирает обороты: что известно

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Наталья Некрасова
Верховный суд Молдовы
передал дело об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса на рассмотрение в
Конституционный суд страны, а в Украине ходатайства по делу Чауса поступят
стразу в несколько судов. Об этом заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец.
Похищение Николая Чауса. Коллаж "Слідство.Інфо"
Ростислав Кравец считает, что экс-судью Николая Чауса незаконно задержали и удерживают украинские спецслужбы. Юрист сообщил, что 28 мая ходатайства об освобождении Чауса поступят в ряд украинских судов.
Кравец уверен, что Чауса удерживают в Украине. Он отметил статью 206 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины, по которой готовит ходатайства. Согласно этой статьи УПК, каждый судья, в границах территориальной юрисдикции которого находится арестованный, имеет право обязать любой госорган или служебное лицо обеспечить соблюдение прав задержанного.
Задержание Чауса адвокат связывает с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом некоторые эксперты уверены, что похищение украинского экс-судьи в Молдове могли организовать, чтобы подставить Зеленского.
Расследовать похищение Чауса поручила лично президент Молдовы Майя Санду. Она заявила о недопустимости подобных инцидентов в своей стране. Правоохранители Молдовы утверждают, что Чауса вывезли в Украину в багажнике автомобиля, принадлежащем украинскому посольству в Кишиневе. После похищения Чауса в Молдове украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось убеждать своего молдавского коллегу, что Украина не имеет к этому отношения.
27 мая Николай Чаус сделал очередное заявление. Экс-судья, который 19 мая анонсировал свое скорейшее возвращение в Украину, сообщил, что ему предлагают "замолчать" или "как-то договориться".
После этого в
молдавских СМИ появилось короткое интервью Чауса. В нем он заявил, что
видеообращение свое записывал без суфлера, пообещал передать "глобальный
привет" врагам немного позже и отказался называть страну своего пребывания.
В подлинности этого интервью сомневается не только жена Чауса, но и его
адвокат.
Также стало известно, что в апреле 2021 года Интерпол снял с международного розыска Чауса. Несмотря на это процедура экстрадиции Чауса продолжается, заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
Напомним, в 2016 году НАБУ возбудило против Чауса уголовное дело. Украинского судью поймали на взятке в 150 тыс. долл., но задержать не могли из-за судейского иммунитета. В этом же году Верховная Рада лишила его неприкосновенности судьи. В 2017 году экс-судью задержали в Кишиневе. В Молдове Чаус просил политического убежища. В случае отказа ему грозила экстрадиция.
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