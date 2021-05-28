Скандальный судья Чаус сделал очередное заявление

Скандальный экс-судья Николай Чаус, который 19 мая анонсировал свое скорейшее возвращение в Украину и наличие доказательств преступлений топ-чиновников, рассказал, что ему предлагают замолчать за очень большие деньги. Об этом Чаус заявил в своем Telegram.



Николай Чаус. Фото: УНИАН

В своем последнем видеобращении Чаус обещал ответить на все вопросы, которые волнуют украинское общество и правоохранительные органы, после своего скорого возвращения в Украину. Тогда под видео он написал: "Осталось 10 часов..." И пропал до 27 мая.



27 мая в Telegram-канале Чаус сообщил, что после этого опубликованного видео ему начали поступать разного рода предложения.



"В основном, предлагают замолчать, исчезнуть, или как-то договориться, проще говоря: "порешать". Суммы впечатляют, уж поверьте. Но есть и другая сторона, наконец-то, пошел взаимный обмен стоящей информацией. Пазлы складываются идеально", — заявил Чаус.

Всех, кто следит за его историей, Чаус просит набраться терпения. Деталей "предложений", которые ему поступают, экс-судья не раскрыл. Ранее он утверждал, что люди, причастные к его похищению в 2016 году, а не в 2021-м в Молдове, боятся его возвращения в Украину, а он опасается за свою безопасность.

Напомним, в 2016 году НАБУ возбудило против Чауса уголовное дело по факту получения судьей взятки в размере 150 тыс. долл. Задержать его не могли из-за судейского иммунитета. Чаус перестал являться на допросы и его объявили в розыск. В сентябре 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность судьи. Менее чем через год экс-судью задержали в Кишиневе.



Некоторые эксперты считают, что похищение Николая Чауса в 2021 году в Молдове могли организовать, чтобы подставить президента Украины Владимира Зеленского.

На портале "Комментарии" также можно ознакомиться с версиями похищения Чауса в Молдове.



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