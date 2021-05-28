Скандальный судья Чаус сделал очередное заявление

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Наталья Некрасова
Скандальный экс-судья
Николай Чаус, который 19 мая анонсировал свое скорейшее возвращение в Украину и
наличие доказательств преступлений топ-чиновников, рассказал, что ему
предлагают замолчать за очень большие деньги. Об этом Чаус заявил в своем Telegram.
Николай Чаус. Фото: УНИАН
В своем последнем
видеобращении Чаус обещал ответить на все вопросы, которые волнуют украинское
общество и правоохранительные органы, после своего скорого возвращения в
Украину. Тогда под видео он написал: "Осталось 10 часов..." И пропал
до 27 мая.
27 мая в
Telegram-канале Чаус сообщил, что после этого опубликованного видео ему начали
поступать разного рода предложения.
Всех, кто следит за его историей, Чаус просит набраться терпения. Деталей "предложений", которые ему поступают, экс-судья не раскрыл. Ранее он утверждал, что люди, причастные к его похищению в 2016 году, а не в 2021-м в Молдове, боятся его возвращения в Украину, а он опасается за свою безопасность.
Напомним, в 2016 году
НАБУ возбудило против Чауса уголовное дело по факту получения судьей взятки в
размере 150 тыс. долл. Задержать его не могли из-за судейского иммунитета. Чаус
перестал являться на допросы и его объявили в розыск. В сентябре 2016 года
Верховная Рада сняла с него неприкосновенность судьи. Менее чем через год
экс-судью задержали в Кишиневе.
Некоторые эксперты считают, что похищение Николая Чауса в 2021 году в Молдове могли организовать, чтобы подставить президента Украины Владимира Зеленского.
На портале
"Комментарии" также можно ознакомиться с
версиями похищения Чауса в Молдове.
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