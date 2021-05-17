Возвращение Чауса в Украину: ударит ли экс-судья по Порошенко

В украинском медиапространство принялись активно обсуждать личность бывшего украинского судьи Николая Чауса, который, как считается, бежал за границу после подозрений во взяточничестве. Все потому, что 17 мая в мессенджере Telegram внезапно всплыло видеообращение самого Чауса.



Чаус подписал видео словами "Привет, Петр Алексеевич!". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

По словам Чауса, он действительно стал жертвой похищения, однако сейчас находится в безопасном месте и обещает вернуться в Украину. Интересно, что многие рассматривают выступление экс-судьи, как первый пробный удар по пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, как может далее развиваться "дело Чауса". Специалисты попытались объяснить, действительно ли экс-судья представляет угрозу для представителей бывшей власти.

"Тональность заявлений Чауса вызывает больше вопросов, чем дает ответов"

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что вокруг дела Чауса происходят манипуляции.

"Его заявление о похищении в 2016 году не соответствует реальности. Ведь на территории Молдовы он находился спокойно. Сам подавал документы, чтобы получить там политическое убежище, — напоминает Евгений Магда. — Поэтому я полагаю, что запуск этого Telegram-канала имеет под собой очевидное основание".

По словам эксперта, вероятней всего таким образом, те, кто похитил Николая Чауса в апреле 2021 года, собираются, с одной стороны, попытаться "легализовать" экс-судью. С другой же, уверен Магда, руками Чауса могут рискнуть "ударить" по проевропейским силам в Молдове, которые будут принимать участие в парламентских выборах, намеченных на 11 июля.

Евгений Магда говорит, что формат вброса информации и сама тональность заявлений Чауса вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

"Где он находился все это время? Почему именно таким образом доносит информацию? Если он в Украине, как сюда попал? Почему не сдался детективам НАБУ? Напомню, что Молдова граничит только с Украиной и Румынией. И вывезти Чауса в какую-то другую страну после его похищения в Кишиневе было технически сложно", — подчеркивает Евгений Магда.

Чаус был одним из "позвоночных" судей

Политолог Андрей Золотарев исключает версию, что апрельское похищение Чауса сделано по заказу Банковой.

"Никаких бонусов Зеленскому это не приносит, скорее головную боль, учитывая расследование, которое сейчас проводит Молдова. Да, Зеленскому было бы интересно, чтобы Чаус заговорил. И тому есть что рассказать о "правосудии" времен президентства Порошенко. Но эти признания не нужны Офису Зеленского такой ценой", — говорит эксперт.

По мнению Золотарева, нынешнее похищение (если это было похищение, а не инсценировка) Чауса могло быть сделано с целью подставить Зеленского.

"У нынешнего главы государства большие проблемы с силовым ресурсом, который он не контролирует как того требует ситуация. Так что, возможно, действующие или бывшие силовики пошли на похищение Чауса по чьему-то заказу", — отмечает эксперт.

При этом политолог уверен, что Чаус может много нелицеприятного рассказать о том, как при Порошенко продавливались нужные власти судебные решения.

"Это курировали тогдашние замглавы Администрации президента Алексей Филатов, нардеп Александр Грановский. И показания о тех решениях из уст судьи, который был одним из их исполнителей, явно не в интересах экс-президента, — подчеркивает Андрей Золотарев. — Есть категория судей, которых я называю "позвоночные". Они чутко реагируют на "пожелания" власти. Чаус был как раз из таких. Еще и получил неплохую мзду, судя по тому, что нашли у него. И молчание Чауса, в том числе касательно решения о неправомерной, как показало время, посадке Корбана, в интересах команды Порошенко. Возможно, до самого Петра Алексеевича ниточка не дотянется, но всплывут люди из его окружения".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что более полугода назад Чаус был замечен на улицах Кишинева. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты оценивали различные версии якобы похищения Николая Чауса на территории Молдовы в 2021 году.

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