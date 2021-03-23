Что происходит в партии «Голос»: вероятность раскола и последствия

Язык
Coinspot 23.03.2021
BTC/USD
54812.02
ETH/USD
1695.66
LTC/USD
186.88
НБУ 23.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В соцсетях и медиа всё громче говорят о
расколе в партии "Голос". Там, правда, это опровергают, равно как
исключение члена одноименной парламентской фракции Ярослава Юрчишина (то ли за
то, что участвовал в акции у Офиса президента 20 марта, где были совершены акты
вандализма, то ли за голосование в Раде вразрез мнению партии). "Комментарии"
выяснили у экспертов, есть ли раскол в "Голосе" и что будет с
фракцией (партией) дальше.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политтехнолог Олег Постернак считает, что партия
"Голос" стала жертвой интриг и своего низкого рейтинга.
"Проблемы обострились после бесславного ухода
лидера Святослава Вакарчука и провала Сергея Притулы на выборах мэра Киева.
Местные выборы еще удерживали хрупкое показательное единство, но уже тогда
наметились серьезные противоречия в отношении стратегии партии в регионах. Во
фракции ныне можно выделить три группы: условно Пинчука, к которой относится Кира
Рудык и Ярослав Железняк, группа бывшего окружения Ульяны Супрун, завязанная
под западные структуры и группа "Украинской Галицкой партии", кстати,
шедшая на местные выборы отдельно от материнского проекта "Голос".
Группа Пинчука вовсю дрейфует в сторону сотрудничества с Офисом президента, в
то время как две остальные группы поддерживают акции по освобождению Стерненко",
— поясняет политтехнолог.
Поэтому, подчеркивает он, корни раскола
"Голоса" не политико-идеологические, а конъюнктурные, клановые.
"И это испытание, к сожалению, партия не
преодолела, став заложником политических расчетов и интриг, — отмечает Олег
Постернак. — Однако, не следует списывать партию со счетов украинской политики.
По крайне мере, по двум причинам. На местах у "Голоса" есть свое
представительство в органах самоуправления (фракции в Киевском городском
совете, Львовском горсовете и облсовете, Ровенском горсовете, Черкасском
горсовете). Помимо этого, партия объединяет довольно перспективных управленцев,
журналистов и политиков, эрудированные и профессиональных в своем плане
(Ю.Клименко, С.Рахманин, П.Кухта, Р.Лозинский, С.Бобровская и др.). Партии
"Голос" важно задуматься о ребрендинге и прекратить кооптировать случайных
медийных лиц для удержания электорального влияния. История с Притулой тому
явное подтверждение. Ставку нужно делать на полевую работу, работу с местными
депутатами, яркие и важные инициативы и не боятся четкой и понятной позиции".
Директор Департамента внутренней политики
Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических
наук Игорь Петренко подчеркивает, что это не первый случай размолвок внутри "Голоса".
"Всё началось с исключения Притулы, — считает
эксперт. — Вроде, готовился своеобразный переворот. Группа во главе с Притулой
и некоторыми другими депутатами интриговала против Киры Рудык за якобы слабую
позицию партии по ряду вопросов. Она вовремя это пресекла, пошла на опережение.
Притула покинул ряды (из той информации, что я владею – по настоятельной
просьбе), произошли перемены в руководстве фракции, ей сейчас управляет
Железняк. Ну, а нынешние заявления Юрчишина о его якобы исключении (что не
подтверждает пресс-служба партии) – новые подтверждения, что в "Голосе"
есть глубокие внутренние противоречия".
По словам Игоря Петренко, часть депутатов
понимает, что нужно быть активными, заметными, нужно нарабатывать личный
рейтинг. Потому что при нынешнем партийном — это может быть первая и последняя
каденция "Голоса" в парламенте.
"Часть представителей "Голоса" явно
пытается сохранить хорошие отношения с Банковой. С чем согласны не все в
партии. Не просто так говорят о возможной широкой коалиции. Но такую идею не
воспринимает другая, более радикальная, часть фракции, — поясняет эксперт. —
Кто-то играет в долгую, понимая, что при нынешней ситуации им переизбраться
будет тяжело. Нужны свои "фишки". Одни, как тот же Юрчишин, свои "фишки" ставит
в ракурсе поддержки Стерненко, голосования не в русле общей партийной линии.
Другие пытаются крепить монолитность своей политсилы. Игра продолжается, но для
"Голоса" ситуация, конечно, не лучшая".
Ранее сообщалось, насколько вероятно объединение
Тимошенко и Зеленского в коалицию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости