Что происходит в партии «Голос»: вероятность раскола и последствия

В соцсетях и медиа всё громче говорят о расколе в партии "Голос". Там, правда, это опровергают, равно как исключение члена одноименной парламентской фракции Ярослава Юрчишина (то ли за то, что участвовал в акции у Офиса президента 20 марта, где были совершены акты вандализма, то ли за голосование в Раде вразрез мнению партии). "Комментарии" выяснили у экспертов, есть ли раскол в "Голосе" и что будет с фракцией (партией) дальше.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Проблемы обострились после бесславного ухода лидера Святослава Вакарчука и провала Сергея Притулы на выборах мэра Киева"

Политтехнолог Олег Постернак считает, что партия "Голос" стала жертвой интриг и своего низкого рейтинга.

"Проблемы обострились после бесславного ухода лидера Святослава Вакарчука и провала Сергея Притулы на выборах мэра Киева. Местные выборы еще удерживали хрупкое показательное единство, но уже тогда наметились серьезные противоречия в отношении стратегии партии в регионах. Во фракции ныне можно выделить три группы: условно Пинчука, к которой относится Кира Рудык и Ярослав Железняк, группа бывшего окружения Ульяны Супрун, завязанная под западные структуры и группа "Украинской Галицкой партии", кстати, шедшая на местные выборы отдельно от материнского проекта "Голос". Группа Пинчука вовсю дрейфует в сторону сотрудничества с Офисом президента, в то время как две остальные группы поддерживают акции по освобождению Стерненко", — поясняет политтехнолог.

Поэтому, подчеркивает он, корни раскола "Голоса" не политико-идеологические, а конъюнктурные, клановые.

"И это испытание, к сожалению, партия не преодолела, став заложником политических расчетов и интриг, — отмечает Олег Постернак. — Однако, не следует списывать партию со счетов украинской политики. По крайне мере, по двум причинам. На местах у "Голоса" есть свое представительство в органах самоуправления (фракции в Киевском городском совете, Львовском горсовете и облсовете, Ровенском горсовете, Черкасском горсовете). Помимо этого, партия объединяет довольно перспективных управленцев, журналистов и политиков, эрудированные и профессиональных в своем плане (Ю.Клименко, С.Рахманин, П.Кухта, Р.Лозинский, С.Бобровская и др.). Партии "Голос" важно задуматься о ребрендинге и прекратить кооптировать случайных медийных лиц для удержания электорального влияния. История с Притулой тому явное подтверждение. Ставку нужно делать на полевую работу, работу с местными депутатами, яркие и важные инициативы и не боятся четкой и понятной позиции".

"Часть представителей "Голоса" явно пытается сохранить хорошие отношения с Банковой"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко подчеркивает, что это не первый случай размолвок внутри "Голоса".

"Всё началось с исключения Притулы, — считает эксперт. — Вроде, готовился своеобразный переворот. Группа во главе с Притулой и некоторыми другими депутатами интриговала против Киры Рудык за якобы слабую позицию партии по ряду вопросов. Она вовремя это пресекла, пошла на опережение. Притула покинул ряды (из той информации, что я владею – по настоятельной просьбе), произошли перемены в руководстве фракции, ей сейчас управляет Железняк. Ну, а нынешние заявления Юрчишина о его якобы исключении (что не подтверждает пресс-служба партии) – новые подтверждения, что в "Голосе" есть глубокие внутренние противоречия".

По словам Игоря Петренко, часть депутатов понимает, что нужно быть активными, заметными, нужно нарабатывать личный рейтинг. Потому что при нынешнем партийном — это может быть первая и последняя каденция "Голоса" в парламенте.

"Часть представителей "Голоса" явно пытается сохранить хорошие отношения с Банковой. С чем согласны не все в партии. Не просто так говорят о возможной широкой коалиции. Но такую идею не воспринимает другая, более радикальная, часть фракции, — поясняет эксперт. — Кто-то играет в долгую, понимая, что при нынешней ситуации им переизбраться будет тяжело. Нужны свои "фишки". Одни, как тот же Юрчишин, свои "фишки" ставит в ракурсе поддержки Стерненко, голосования не в русле общей партийной линии. Другие пытаются крепить монолитность своей политсилы. Игра продолжается, но для "Голоса" ситуация, конечно, не лучшая".

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