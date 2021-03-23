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Шесть депутатов предупредили об исключении: в «Голосе» произошел раскол - в чем причина

Причиной раскола партии стало голосование некоторых народных депутатов за законопроект, расширяющий полномочия президента

сегодня, 08:50
Автор:

Кириєнко Анна

В партии "Голос" произошел раскол — политсовет предупредил ряд депутатов об исключении после голосования за законопроект №5133. В нем говорится о внесении изменений в Конституцию Украины в части полномочий президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Шесть депутатов предупредили об исключении: в «Голосе» произошел раскол - в чем причина

Новости Верховной Рады: в партии Голос произошел раскол - причины. Фото: 24tv.ua

В партии отмечают, что такой документ "оказывает вред репутации и политическим интересам партии".

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, что за законопроект проголосовало шесть представителей фракции.

Политсовет сначала решил провести проверку причин голосования. Подозревается, что решение шести депутатов может содержать признаки политической коррупции. Кроме того, тех, кто отдал свой голос предупредили, что их могут исключить, если они еще раз "нанесут вред партии".

В пресс-службе "Голоса" объяснили решение политсовета:

"Законопроект направлен в Конституционный суд вместе со "Слугами народа", депутатскими группами "За будущее" и "Доверие", таким образом запустив конституционный процесс, направленный на лишение НАБУ и ГБР независимости. Это — политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы. Партия систематически выступала против увеличения полномочий президента, в том числе в вопросах назначения глав ГБР и НАБУ. Именно поэтому такое голосование является нарушением последовательности позиции партии".

Сейчас руководителей НАБУ и ГБР назначает и освобождает Владимир Зеленский. Однако это не указано в полномочиях президента. Соответственно, депутаты хотят изменить ситуацию и прописать возможность президента с согласия парламента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. Чтобы окончательно внести изменения в законодательство, документ должен одобрить Конституционный суд.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, почему Офис президента до сих пор не очистили от краски.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/22/7287517/
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