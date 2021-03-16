Союз «Слуги народа» и «Батькивщины»: каковы шансы на коалицию Тимошенко с Зеленским

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Команды Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского
якобы ведут переговоры об объединении "Слуги народа" с "Батькивщиной" в рамках
коалиции. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов сама Юлия
Владимировна, а затем это подтвердил
и нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец. "Комментарии" узнали у экспертов, какова
вероятность этого, почему это может (не может) произойти и каковы вероятные
последствия.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Светлана Кушнир
подчеркивает, что ставки на объединение растут. Но обращает внимание, что после
съезда партии СН и аннигиляции в ее рядах Александра Дубинского, партийная
дисциплина возрастет. И голосовать зеленой кнопкой нардепы от монобольшинства
станут активнее. Что снижает острую необходимость в привлечении дополнительных
ресурсов. Впрочем, ради страховки (мало ли что), переговорный процесс между
"Слугой народа" и "Батькивщиной", похоже, решили не сворачивать.
"Потому переговоры пока ведутся, портфели в
составе вероятного нового Кабмина делятся, но до окончательного решения пока не
доходит, — отмечает Светлана Кушнир. — Одним из факторов-катализаторов
ускорения создания новой коалиции может стать борьба Зеленского с олигархами.
Или хотя бы с одним из них — Игорем Коломойским. Не секрет, что в таком случае
во фракции СН может быть запущен процесс бурления и разброда группы нардепов,
которые входят в сферу влияния Коломойского".
В пользу вероятной коалиции говорит и то, что
для канализации гнева народного надо найти виноватого.
"Эту роль с блеском может исполнить Кабмин
Шмыгаля. То есть, перезагрузка в парламенте автоматом поможет перезагрузить
правительство, — поясняет политэксперт. — Избавление от токсичных персонажей
будет на руку власти. Но и переформатирование в парламенте может ослабить
влияние ОП на решения в Раде. Так что тут придется взвешивать все "за" и "против".
К тому же, Банковая прекрасно знает, что Юлия Тимошенко очень опасный союзник, который
в любой момент может попытаться опрокинуть ситуацию и взять всю полноту власти
в свои руки".
По мнению Светланы Кушнир, если смена Кабмина
пойдет в сторону качества управленцев, то это будет позитив для всей Украины.
"Надежда на такой поворот событий есть. Как и
опасения, что всё может свестись к банальному переделу сфер влияния и контроля
за финансовыми потоками, — подчеркивает политэксперт. — В принципе,
перезагрузить Кабмин и парламент полностью можно путем досрочных выборов, если
коалиция не создается, а монобольшинство распадается. И, возможно, это был бы
не самый плохой вариант".
По мнению политолога Виктора Тарана, отчет
правительства Шмыгаля за первый год работы может стать новым вызовом для
Украины.
"В условиях экономической стабильности,
отсутствия политической и социальной напряженности, подобные отчеты – дело
заурядное. Но у нас – иная ситуация. И стабильности нет – никакой. И
правительство Шмыгаля – первое, которое работает без программы, без ряда
ключевых министров, без четких стратегий и понимания что делаем и зачем. Всё
это – на фоне корона-кризиса, продолжающейся войны с Россией, а также
политического противостояния, которое идет в команды Зеленского. И у Офиса
президента сейчас очень непростой выбор", — считает Виктор Таран.
Первый вариант, по его мнению, это оставить
всё, как есть. Даже понимая, что правительство Шмыгаля топит рейтинг "слуг" и
президента. Но не рискуя что-то менять. И надеясь, что монобольшинство
сохранится.
Второй вариант – переформатирование
правительства и, скорее всего, создание коалиции с одной из фракций, которая
отправить своих людей в новый Кабмин. Именно на это сейчас упирает Тимошенко.
"После атаки на Коломойского, "зачистки"
Дубинского, у монобольшинства будут проблемы с голосами. Часть СН может их не
давать, подконтрольное
Коломойскому-Палице "За майбутнє" — тоже. И Тимошенко с ее более 20 "штыками" была бы хорошим подспорьем. Но опытная Тимошенко, которая в свое время
легко "съела" президента Ющенко, еще легче может "перекусить"-переиграть
Зеленского. Возможно, потому Банковая не особо стремится к подобному союзу", —
поясняет политолог.
Третий вариант, по его словам, найти
премьера-технократа, человека со стороны, который был возглавлять
правительство. Которому бы доверял Зеленский. И который при этом был бы
равноудален от олигархов.
"Тут кадровый потенциал не так велик. Называют
фамилии нынешнего и.о. министра энергетики Юрия Витренко, экс-министров
финансов Александра Данилюка, Игоря Уманского. Но вопрос в том, что им придется
работать не со своей командой, а с той, которую дадут. С кадрами со стороны, —
поясняет Виктор Таран. — Готовы ли они к этому?"
Выбор, по его мнению, придется делать уже
скоро. И лучше бы, чтобы переформатрирование правительства всё же состоялось,
причем без досрочных выборов, к которым Украина вряд ли готова.
Как сообщалось ранее, прошел
съезд "Слуги народа": чего ждать от партии и президента дальше.
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