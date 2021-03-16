Союз «Слуги народа» и «Батькивщины»: каковы шансы на коалицию Тимошенко с Зеленским

Команды Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского якобы ведут переговоры об объединении "Слуги народа" с "Батькивщиной" в рамках коалиции. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов сама Юлия Владимировна, а затем это подтвердил и нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец. "Комментарии" узнали у экспертов, какова вероятность этого, почему это может (не может) произойти и каковы вероятные последствия.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Ставки на объединение растут"

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что ставки на объединение растут. Но обращает внимание, что после съезда партии СН и аннигиляции в ее рядах Александра Дубинского, партийная дисциплина возрастет. И голосовать зеленой кнопкой нардепы от монобольшинства станут активнее. Что снижает острую необходимость в привлечении дополнительных ресурсов. Впрочем, ради страховки (мало ли что), переговорный процесс между "Слугой народа" и "Батькивщиной", похоже, решили не сворачивать.

"Потому переговоры пока ведутся, портфели в составе вероятного нового Кабмина делятся, но до окончательного решения пока не доходит, — отмечает Светлана Кушнир. — Одним из факторов-катализаторов ускорения создания новой коалиции может стать борьба Зеленского с олигархами. Или хотя бы с одним из них — Игорем Коломойским. Не секрет, что в таком случае во фракции СН может быть запущен процесс бурления и разброда группы нардепов, которые входят в сферу влияния Коломойского".

В пользу вероятной коалиции говорит и то, что для канализации гнева народного надо найти виноватого.

"Эту роль с блеском может исполнить Кабмин Шмыгаля. То есть, перезагрузка в парламенте автоматом поможет перезагрузить правительство, — поясняет политэксперт. — Избавление от токсичных персонажей будет на руку власти. Но и переформатирование в парламенте может ослабить влияние ОП на решения в Раде. Так что тут придется взвешивать все "за" и "против". К тому же, Банковая прекрасно знает, что Юлия Тимошенко очень опасный союзник, который в любой момент может попытаться опрокинуть ситуацию и взять всю полноту власти в свои руки".

По мнению Светланы Кушнир, если смена Кабмина пойдет в сторону качества управленцев, то это будет позитив для всей Украины.

"Надежда на такой поворот событий есть. Как и опасения, что всё может свестись к банальному переделу сфер влияния и контроля за финансовыми потоками, — подчеркивает политэксперт. — В принципе, перезагрузить Кабмин и парламент полностью можно путем досрочных выборов, если коалиция не создается, а монобольшинство распадается. И, возможно, это был бы не самый плохой вариант".

"Банковая не особо стремится к подобному союзу"

По мнению политолога Виктора Тарана, отчет правительства Шмыгаля за первый год работы может стать новым вызовом для Украины.

"В условиях экономической стабильности, отсутствия политической и социальной напряженности, подобные отчеты – дело заурядное. Но у нас – иная ситуация. И стабильности нет – никакой. И правительство Шмыгаля – первое, которое работает без программы, без ряда ключевых министров, без четких стратегий и понимания что делаем и зачем. Всё это – на фоне корона-кризиса, продолжающейся войны с Россией, а также политического противостояния, которое идет в команды Зеленского. И у Офиса президента сейчас очень непростой выбор", — считает Виктор Таран.

Первый вариант, по его мнению, это оставить всё, как есть. Даже понимая, что правительство Шмыгаля топит рейтинг "слуг" и президента. Но не рискуя что-то менять. И надеясь, что монобольшинство сохранится.

Второй вариант – переформатирование правительства и, скорее всего, создание коалиции с одной из фракций, которая отправить своих людей в новый Кабмин. Именно на это сейчас упирает Тимошенко.

"После атаки на Коломойского, "зачистки" Дубинского, у монобольшинства будут проблемы с голосами. Часть СН может их не давать, подконтрольное Коломойскому-Палице "За майбутнє" — тоже. И Тимошенко с ее более 20 "штыками" была бы хорошим подспорьем. Но опытная Тимошенко, которая в свое время легко "съела" президента Ющенко, еще легче может "перекусить"-переиграть Зеленского. Возможно, потому Банковая не особо стремится к подобному союзу", — поясняет политолог.

Третий вариант, по его словам, найти премьера-технократа, человека со стороны, который был возглавлять правительство. Которому бы доверял Зеленский. И который при этом был бы равноудален от олигархов.

"Тут кадровый потенциал не так велик. Называют фамилии нынешнего и.о. министра энергетики Юрия Витренко, экс-министров финансов Александра Данилюка, Игоря Уманского. Но вопрос в том, что им придется работать не со своей командой, а с той, которую дадут. С кадрами со стороны, — поясняет Виктор Таран. — Готовы ли они к этому?"

Выбор, по его мнению, придется делать уже скоро. И лучше бы, чтобы переформатрирование правительства всё же состоялось, причем без досрочных выборов, к которым Украина вряд ли готова.

Как сообщалось ранее, прошел съезд "Слуги народа": чего ждать от партии и президента дальше.

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