logo

BTC/USD

23068.94

ETH/USD

1578.73

LTC/USD

94.95

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы «Чиновникопад» продолжается – у Минобороны еще одно заявление на увольнение
commentss НОВОСТИ Все новости

«Чиновникопад» продолжается – у Минобороны еще одно заявление на увольнение

Из Министерства обороны Украины увольняется еще один ТОП-чиновник - исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники

сегодня, 20:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

По информации издания "Бабель", глава департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев увольняется, пишут "Комментарии".

«Чиновникопад» продолжается – у Минобороны еще одно заявление на увольнение

В Минобороны еще одно увольнение - Александр Лиев

Чиновник заявил, что написал заявление накануне, но Министр обороны пока его не рассматривал, поскольку находится в командировке. Депертамент, которым сейчас руководит Лиев, проводит закупку оружия и техники, а также ведет переговоры с международными партнерами по военной помощи Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


31 января глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обнародовал колонку, в которой обвинил Лиева в пророссийских взглядах. Он рассказал, что высокопоставленное должностное лицо в 2013 году получило награду от "российского императорского дома", еще раньше — в 2006 году якобы координировало пикеты и блокпосты у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом Российской Федерации, и уже в марте 2014 года призвал Киев "услышать Крым".

Сам Александр Лиев назвал это сфабрикованным "вбросом" и заверил, что неоднократно проходил все проверки СБУ и отвечал на все вопросы. Он заявил, что весной 2014 года (в то время он был министром туризма Крыма) выступал за увеличение полномочий Крыма, но в составе Украины. И сразу, как только самопровозглашенный глава Крыма Аксенов заявил о присоединении к России, Лиев уехал в материковую Украину.

Напомним, как писали "Комментарии", ДБР сообщило о подозрении уволенному заместителю Министра обороны в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Кадровые чистки" продолжаются: Кто из чиновников потерял кресло.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!