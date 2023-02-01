«Чиновникопад» продолжается – у Минобороны еще одно заявление на увольнение

По информации издания "Бабель", глава департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев увольняется, пишут "Комментарии".



В Минобороны еще одно увольнение - Александр Лиев

Чиновник заявил, что написал заявление накануне, но Министр обороны пока его не рассматривал, поскольку находится в командировке. Депертамент, которым сейчас руководит Лиев, проводит закупку оружия и техники, а также ведет переговоры с международными партнерами по военной помощи Украине.

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31 января глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обнародовал колонку, в которой обвинил Лиева в пророссийских взглядах. Он рассказал, что высокопоставленное должностное лицо в 2013 году получило награду от "российского императорского дома", еще раньше — в 2006 году якобы координировало пикеты и блокпосты у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом Российской Федерации, и уже в марте 2014 года призвал Киев "услышать Крым".

Сам Александр Лиев назвал это сфабрикованным "вбросом" и заверил, что неоднократно проходил все проверки СБУ и отвечал на все вопросы. Он заявил, что весной 2014 года (в то время он был министром туризма Крыма) выступал за увеличение полномочий Крыма, но в составе Украины. И сразу, как только самопровозглашенный глава Крыма Аксенов заявил о присоединении к России, Лиев уехал в материковую Украину.

Напомним, как писали "Комментарии", ДБР сообщило о подозрении уволенному заместителю Министра обороны в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

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