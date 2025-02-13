Бумеранг Зеленского: что ждет президента после санкций против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский, утвердив санкции против лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко, нарушил негласный мораторий на политическую борьбу, который действовал в стране после полномасштабного российского вторжение. Это, а также прецедент с санкциями в отношении предшественника, может ударить по Зеленскому бумерангом. Такое мнение выразила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, передает портал "Комментарии".

Зеленский, преследуя Порошенко, создал прецедент и открыл ящик Пандоры. Фото: Офис президента

"Кризисные ситуации четко показывают, кто есть кто. В начале вторжения Зеленскому забыли все просчеты, "бо не втик". Но, открыв этот внутренний фронт борьбы с инакомыслием, из трехлетней "теплой ванны" марафона власти прямиком попадают в ящик Пандоры, который они так несвоевременно открыли", — полагает депутат.

Сюмар отмечает, что сейчас не менее кризисный момент, чем три года назад: Украину будут склонять к крайне унизительному миру, и на непонятных пока условиях. И это время страну нужно бы максимально объединить, думает она.

"Но тут натура возобладала. И страх перед грядущими соглашениями и риском потерять власть начал рулить. Это атака не только на Порошенко. Она будет продолжена всем, кто смеет открывать рот и говорить правду. На всех, кто имеет отношение к медиа. Потому что сохранение власти эти люди видят в зачистке медиаполя", — пишет нардепка.

Кроме того, она отметила, что у санкций против Порошенко, предыдущего украинского лидера, может быть "сила прецедента".

"Особенно если эта сила касается президентов. Бумеранг иногда бьет очень больно. Особенно когда твой срок давно пересрочен и "касса" на выходе так близко", — заключила Сюмар.

Читайте также на портале "Комментарии" - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.

Порошенко подтвердил, что знает о санкциях — его предупреждали о новых обвинениях и советовали не возвращаться в украину из командировки. По мнению нардепа, "у власти крышу сорвало". Порошенко убежден, что Зеленский накануне третьей годовщины российского вторжения, когда звучит все больше мнений о том, что подготовку к войне власть провалила, хочет переложить на кого-нибудь ответственность за все свои ошибки.

Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали были обнародованы уже 13 февраля. Санкции (кроме порошенко, под них попали Виктор Медведчук, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и — в свой день рождения — Игорь Коломойский) предусматривают 17 видов ограничений.

Среди них: лишение государственных наград и наград. Блокировку активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом. Ограничение и полное прекращение торговых операций. Запрет транзита, перевозок и полетов по территории Украины. Предотвращение выведения капитала за границу. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничение доступа к радиочастотному спектру Украины. Запрет на покупку земельных участков. Запрет заключения финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведения операций с ценными бумагами.

13 февраля Зеленский заявил, что с Порошенко могут снять санкции, если он вернет миллиарды якобы выведенных из страны денег в бюджет Украины.

Как писали "Комментарии", в Украине по данным соцопроса 31% людей считает санкции против Порошенко способом отвлечь внимание людей от ситуации на фронте, 27% — попыткой правоохранителей добиться справедливости, 24% — преследованием оппозиции.