Борьба с олигархами с помощью запрета каналов: кто на очереди у Зеленского

Президент Зеленский, который ранее обещал не блокировать каналы, назвал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik борьбой за правду. А еще он недавно в интервью уверял, что нивелировать влияние олигархов можно, если отобрать у них медиаресурсы. Можно ли рассматривать блокирование трех каналов в этом ракурсе? Кто может быть следующим – и почему? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Решение Зеленского о блокировке ряда каналов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Президент не упомянул, согласны ли олигархи отдать каналы"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров напоминает, что в интервью Зеленского программе "Axios"(HBO) звучал анонс того, что мы наблюдаем сейчас в Украине.

"Тогда Зеленский заявил: "Если отобрать у олигархов доступ к тв-каналам и возможность влиять на депутатов", то их влияние можно полностью нивелировать. Примерно так видит президент деолигархизацию политики в Украине. Вот только, есть одна загвоздка, — отмечает эксперт. — Президент не упомянул, согласны ли олигархи отдать каналы. И если согласны, то кому? А также не упомянул, у всех ли нужно отбирать каналы или только у тех, кто не "за правду".

В связи с этим эксперт задается рядом вопросов: "Какая касса теперь будет платить "кормовые" в конвертах рядовым нардепам и кто заплатит за следующую избирательную кампанию в Раду, если олигархи перестанут это делать? У всех ли олигархов нужно отобрать ТВ и миньонов, либо только у неправильных и неправдивых? Если не у всех, то поверят ли "правильные" олигархи, что они в безопасности на будущее? Будут ли они бояться стать неправильными или предпочтут договориться с "коллегами" и снова сыграть самостоятельную игру? Кто приведёт в подчинение сотни депутатов, если пока и своя фракция иногда "балуется" и ослушничает? Уверен ли президент, что ресурсы, подконтрольные ему сейчас, превышают суммарные ресурсы олигархов? Готов ли президент устроить сшибку этих ресурсов с олигархическими прямо сейчас, когда страну и так штормит?"

По мнению Андрея Бодрова, пока на все эти вопросы ответов нет, нет смысла и говорить об успешной борьбе с олигархизацией политики.

"И самое главное — в интервью тогда звучало обещание проводить деолигархизацию через изменение нормативной базы, — напоминает эксперт. — За изменения в которой должны будут проголосовать именно те депутаты, что останутся без "кормовых" конвертов и финансирования своей политдеятельности. Или обойдёмся указами?"

"Америка начала бороться с русским влиянием"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк сомневается, что в ближайшее время какое-то медиа ждет участь каналов Медведчука.

"Нужно понимать, что каналы Медведчука (а не Козака, за которым они числятся) – особая тема. Ни один пул каналов так не раздражал и лично Зеленского, и наших западных партнеров. Данные каналы выстраивали позицию внешнего управления в Украине, создавали негативный имидж западным реформам, западной поддержки. Причем критика была как предметная, так и беспредметная, — подчеркивает эксперт. – Не удивительно, что Запад поддержал данное решение. Думаю, пойдут и дальше – ударят по YouTube-каналам. Причем не только медведчуковским, но и шариевским. Начнут щемить кремлевских пропагандистов. И явных, и не совсем… Америка начала бороться с русским влиянием. Ведь россияне, по сути, используют западные платформы для разрушения западных правил игры. Сейчас работает много игроков, чтобы заблокировать российских и пророссийсих пропагандистов. Байден достаточно агрессивно воспринимает все эти гибридные приколы".

Анатолий Октисюк не считает, что украинская власть пойдет на обострение с другими олигархами и их медиа-платформами.

"Еще недавно мог бы попереживать Коломойский с "плюсами", где в последнее время нередко "покусывали" Зеленского и его окружение. Но, насколько я понимаю, Коломойский и Офис президента нашли точки соприкосновения в ситуации с Дубинским, которого таки выпихнули из фракции. И некий раздражитель пропал. Хоть не факт, что попытки выбить у Коломойского 1+1 не будет через какое-то время. К примеру, накануне очередной (или внеочередной) избирательной кампании. Тем более, что среди акционеров там есть и Медведчук", — отмечает аналитик.

Комментируя возможность закрытия телеканала НАШ, где также идут пророссийские месседжи и довольно жестко проходится по власти, эксперт подчеркнул, что Мураев будет этому только рад.

"Насколько я знаю, они сами хотят, чтобы их закрыли. Мураев даже пытается продать канал, потому что тот нерентабелен. Если его "санкционно" закроют, у Мураева появится повод кричать о "репрессиях". Но пока этого делать, как мне кажется, не будут. Если бы хотели — включили бы НАШ еще раньше в тот санкционный список, где оказались каналы Медведчука", — считает Анатолий Октисюк.

Напомним, в соцсетях на решение о блокировке каналов реагируют бурно и создают фотожабы.

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