Борьба с олигархами с помощью запрета каналов: кто на очереди у Зеленского

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Таисия Ерохина
Президент Зеленский, который ранее обещал не
блокировать каналы, назвал
блокировку каналов 112, NewsOne и Zik борьбой за правду. А еще он недавно в
интервью уверял, что нивелировать влияние олигархов можно, если отобрать у них
медиаресурсы. Можно ли рассматривать блокирование трех каналов в этом ракурсе?
Кто может быть следующим – и почему? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Решение Зеленского о блокировке ряда каналов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический консультант, технолог, специалист
по GR Андрей Бодров напоминает, что в интервью Зеленского программе
"Axios"(HBO) звучал анонс того, что мы наблюдаем сейчас в Украине.
"Тогда Зеленский заявил: "Если отобрать у
олигархов доступ к тв-каналам и возможность влиять на депутатов", то их
влияние можно полностью нивелировать. Примерно так видит президент
деолигархизацию политики в Украине. Вот только, есть одна загвоздка, — отмечает
эксперт. — Президент не упомянул, согласны ли олигархи отдать каналы. И если
согласны, то кому? А также не упомянул, у всех ли нужно отбирать каналы или
только у тех, кто не "за правду".
В связи с этим эксперт задается рядом
вопросов: "Какая касса теперь будет платить "кормовые" в конвертах
рядовым нардепам и кто заплатит за следующую избирательную кампанию в Раду,
если олигархи перестанут это делать? У всех ли олигархов нужно отобрать ТВ и
миньонов, либо только у неправильных и неправдивых? Если не у всех, то поверят
ли "правильные" олигархи, что они в безопасности на будущее? Будут ли
они бояться стать неправильными или предпочтут договориться с "коллегами"
и снова сыграть самостоятельную игру? Кто приведёт в подчинение сотни
депутатов, если пока и своя фракция иногда "балуется" и ослушничает?
Уверен ли президент, что ресурсы, подконтрольные ему сейчас, превышают
суммарные ресурсы олигархов? Готов ли президент устроить сшибку этих ресурсов с
олигархическими прямо сейчас, когда страну и так штормит?"
По мнению Андрея Бодрова, пока на все эти
вопросы ответов нет, нет смысла и говорить об успешной борьбе с олигархизацией
политики.
"И самое главное — в интервью тогда звучало
обещание проводить деолигархизацию через изменение нормативной базы, —
напоминает эксперт. — За изменения в которой должны будут проголосовать именно
те депутаты, что останутся без "кормовых" конвертов и финансирования
своей политдеятельности. Или обойдёмся указами?"
Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий
Октисюк сомневается, что в ближайшее время какое-то медиа ждет участь каналов
Медведчука.
"Нужно понимать, что каналы Медведчука (а не
Козака, за которым они числятся) – особая тема. Ни один пул каналов так не
раздражал и лично Зеленского, и наших западных партнеров. Данные каналы
выстраивали позицию внешнего управления в Украине, создавали негативный имидж
западным реформам, западной поддержки. Причем критика была как предметная, так
и беспредметная, — подчеркивает эксперт. – Не удивительно, что Запад поддержал
данное решение. Думаю, пойдут и дальше – ударят по YouTube-каналам. Причем не
только медведчуковским, но и шариевским. Начнут щемить кремлевских
пропагандистов. И явных, и не совсем… Америка начала бороться с русским
влиянием. Ведь россияне, по сути, используют западные платформы для разрушения
западных правил игры. Сейчас работает много игроков, чтобы заблокировать
российских и пророссийсих пропагандистов. Байден достаточно агрессивно
воспринимает все эти гибридные приколы".
Анатолий Октисюк не считает, что украинская
власть пойдет на обострение с другими олигархами и их медиа-платформами.
"Еще недавно мог бы попереживать Коломойский с
"плюсами", где в последнее время нередко "покусывали" Зеленского и его
окружение. Но, насколько я понимаю, Коломойский и Офис президента нашли точки
соприкосновения в ситуации с Дубинским, которого таки выпихнули из фракции. И
некий раздражитель пропал. Хоть не факт, что попытки выбить у Коломойского 1+1
не будет через какое-то время. К примеру, накануне очередной (или внеочередной)
избирательной кампании. Тем более, что среди акционеров там есть и Медведчук",
— отмечает аналитик.
Комментируя возможность закрытия телеканала
НАШ, где также идут пророссийские месседжи и довольно жестко проходится по
власти, эксперт подчеркнул, что Мураев будет этому только рад.
"Насколько я знаю, они сами хотят, чтобы их
закрыли. Мураев даже пытается продать канал, потому что тот нерентабелен. Если
его "санкционно" закроют, у Мураева появится повод кричать о "репрессиях". Но
пока этого делать, как мне кажется, не будут. Если бы хотели — включили бы НАШ
еще раньше в тот санкционный список, где оказались каналы Медведчука", —
считает Анатолий Октисюк.
Напомним, в соцсетях на решение о блокировке
каналов реагируют бурно и создают
фотожабы.
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