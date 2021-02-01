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Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал о том, как избавить Украину от олигархов
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Зеленский рассказал о том, как избавить Украину от олигархов

Для этого существует два пути

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как можно избавить страну от влияния олигархов и назвал два пути для достижения этой цели. Об этом он заявил в интервью американской программе "Axios", которая транслируется на телеканале "HBO".

Зеленский рассказал о том, как избавить Украину от олигархов

Зеленский. Фото: Корреспондент

Гарант сказал, что если у олигархов отобрать медиаресурсы и оградить депутатов от их влияния, то они будут нивелированы.

Он сказал, что существует два пути: лишить олигархов собственного доступа к телевизору и медийным площадкам и забрать у них возможность влиять на депутатов всех уровней.

Он сказал, что хочет сделать это в Украине и выразил уверенность, что это абсолютно реальная амбиция.

Президент подчеркнул, что это не должно быть решение правоохранителей, которое посадит всех за решетку, ведь на место одним олигархов придут новые.

Зеленский сказал, что процесс нужно менять на законодательном уровне и заявил, что это возможно сделать.

Во время президентской кампании 2019 года оппоненты Владимира Зеленского обвиняли его в связях с олигархом Игорем Коломойским и даже называли его "марионеткой". Эти предположения связывали с тем, что будучи комедийным актером Зеленский выступал на канале 1+1, который принадлежит Коломойскому.

Также первым главой Офиса Президента был Андрей Богдан, который до прихода в политику обслуживал Коломойского, как корпоративный адвокат.

Сам Зеленский отрицал свои близкие связи с Коломойским и заявлял, что любой, кто нарушит закон должен нести ответственность вне зависимости от фамилии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Разумков прокомментировал идею Кравчука о референдуме по Крыму и Донбассу.

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