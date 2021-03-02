Аваков рассказал о том, кто в Украине боится Медведчука

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал публикацию записи телефонного разговора нардепа Виктора Медведчука и помощника президента России Владислава Суркова, а также рассказал, кто в Украине боится Медведчука. Об этом глава МВД сообщил в интервью на канале "1+1".

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По его словам, опубликованный разговор Владислава Суркова и Виктора Медведчука является не последним и сказал, что будут еще сливы подобного рода.

Он отметил, что разговор происходил в декабре 2014 года, когда в Украине была тяжелейшая ситуация и заявил, что Медведчук делал все это для того, чтобы вернуться во власть.

Глава МВД заявил, что в Украине есть политики, которые побаиваются Медведчука и назвал их временными правителями, а также напомнил, что Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина, с которым они дружат семьями и находятся в постоянной коммуникации.

Пленки с телефонным разговором Виктора Медведчука и Владислава Суркова были опубликованы 25 февраля. На них они обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Человек с голосом Медведчука, говорит человеку, похожему на Владислава Суркова, что президент Украины Петр Порошенко предложил ему поучаствовать в обмене пленными, что одобрил президент России Владимир Путин.

Владислава Суркова называют архитектором войны на Донбассе и автором плана "Новороссия", который предусматривает развал Украины. Он был уволен с поста помощника президента РФ после нормандских переговоров в декабре 2019 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто может стать новым главой офиса президента Украины.

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