Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных на Донбассе

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский сообщил три версии подрыва
военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на
Донбассе 14 февраля: это нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или
небрежное отношение к службе.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом сообщил глава государства й в Telegram.
Отмечается, что военные подорвались на пяти минах ТМ-62,
установленных в шахматном порядке. Утром на день святого Валентина военные
перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они
двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Быстрая прибыла
на место, но спасти их не смогла.
По словам Зеленского, за 10 дней он ждет имена виновных в
этой трагедии и пути решения проблемы.
Напомним, Владимир Зеленский в скором времени собирает закрытое заседание СНБО, на котором должны принять жесткие решения для национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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