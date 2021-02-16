Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных на Донбассе

Президент Владимир Зеленский сообщил три версии подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля: это нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение к службе.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава государства й в Telegram.

Отмечается, что военные подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Утром на день святого Валентина военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Быстрая прибыла на место, но спасти их не смогла.

По словам Зеленского, за 10 дней он ждет имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы.

Напомним, Владимир Зеленский в скором времени собирает закрытое заседание СНБО, на котором должны принять жесткие решения для национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.



Заседание состоится в пятницу, 19 февраля в здании Офиса Президента на Банковой. Часть вопросов СНБО будет рассматривать в закрытом режиме. Президент Зеленский уже дал поручение секретарю СНБО Алексею Данилову готовить повестку дня заседания. В пресс-службе ОП сообщили о том, что угрозы национальной безопасности требуют жестких решений, однако таких, которые не противоречат Конституции Украины и Законам нашей страны. У Зеленского отметили, что многие решения, которые защищают национальную безопасность до прихода президента к власти постоянно откладывались по причине политических мотивов, а угрозы превратились в мины замедленного действия.

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