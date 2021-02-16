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Почему договориться с Россией практически невозможно - Кравчук

Россия видит себя в особом статусе "страны-спасителя"

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и бывший президент Украины Леонид Кравчук отметил, что договориться с Россией о сохранении мира и урегулирования ситуации на Донбассе практически невозможно. Об этом политик заявил на форуме "Украина 30".

Почему договориться с Россией практически невозможно - Кравчук

Ситуация на Донбассе: почему невозможно договориться с Россией. Фото: bm.com.ua

По словам Кравчука, Украине и России не дойти до мира из-за позиции РФ. Кремль видит себя в особом состоянии "спасителя" Донецкой и Луганской областей.

По мнению политика, Россия "дала себе звание посредника, говорит, что она не является стороной конфликта, и вообще непонятна ее роль в этом вопросе".

Поэтому Кравчук сообщает, что ждать каких-то серьезных сдвигов в вопросе оккупации восточных украинских земель, пока не стоит.

Кроме того, по словам главы делегации Украины в ТКГ, на Донбассе сейчас происходит обострение ситуации, которое нельзя игнорировать и не предпринимать никаких мер.

Напомним, что ранее Кравчук заявил, что наша армия должна симметрично отвечать на обстрел со стороны террористов. На Донбассе стреляют и убивают. Поэтому украинская сторона не может притворяться, что якобы мы придерживаемся перемирия, когда по нашим военных стреляют боевики.

Подобное сказал и президент Украины после визита к оккупированным территориям. По словам главы государства, Украина в любом случае не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня и игнорировать "Минские договоренности". Украинские военные имеют полное право отвечать врагу, если он игнорирует перемирие и начинает обстрелы.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Америка постепенно меняет свою стратегию действий относительно российской агрессии на Донбассе. Какую политику принимает США касательно событий на Востоке Украины, читайте в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/donbas/_domovitisya-z-rosiyeyu-praktichno-nemozhlivo-kravchuk/1015004
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