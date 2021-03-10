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Главная Новости Политика Скандалы Адвокат Порошенко рассказал, почему он не пришел в СБУ вместе с Медведчуком
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Адвокат Порошенко рассказал, почему он не пришел в СБУ вместе с Медведчуком

У Порошенко обвиняют Офис президента в коррупции и эскалации на фронте

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

Адвокат пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал информацию о том, что его клиент якобы проигнорировал допрос в Службе безопасности Украины, куда его вызвали вместе с нардепом Виктором Медведчуком. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Адвокат Порошенко рассказал, почему он не пришел в СБУ вместе с Медведчуком

Фото: Google

По словам адвоката, Порошенко не получал никакой повестки на допрос в СБУ, а информацию о его вызове назвал вброшенным фейком. Он отметил, что это попытка власти отвлечь внимание граждан Украины от масштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте. 

Адвокат сказал, что обратился к СБУ с требованием опровергнуть опубликованную информацию о том, что они вызвали экс-президента на допрос. В СБУ же сообщали, что вызывали на допрос Порошенко и Медведчука прислав необходимую повестку в аппарат Верховной Рады Украины.

Справка: 25 февраля в СМИ опубликовали телефонный разговор якобы между Виктором Медведчуком и помощником президента России Владимира Путина Владислава Суркова. На записи собеседники обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым в конце 2014 года и обмен пленным на Донбассе.

Из разговора можно понять, что Петр Порошенко якобы предложил Виктору Медведчуку участвовать в обмене пленными с боевиками на Донбассе, а эту идею одобрил президент России Владимир Путин. 

Владислава Суркова называют архитектором войны против Украины и автором плана "Новороссия", который предусматривает развал нашей страны. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто пытается сместить главу Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также, чего стоит ожидать от возможной встречи Путина и Зеленского. 


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Источник: https://www.facebook.com/igor.golovan
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