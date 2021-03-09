Намеки на уход Ермака: кто пытается подсидеть главу Офиса Зеленского

В Украине продолжаются рассуждения на тему – останется ли Андрей Ермак на посту главы Офиса президента, который занимает более года. Высказываются прогнозы, кто может прийти ему на смену. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", удержится ли Ермак в обозримой перспективе.

Фото: ОП

"Все разговоры о замене Ермака распускают третьеразрядные чиновники"

"То, кто возглавляет патронажную службу президента (а именно таковой является Офис президента) зависит только от одного фактора: личного доверия гаранта. По крайней мере, именно так это работает при Владимире Зеленском", — подчеркивает политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев.

По его мнению, на сегодняшний день, нет во власти человека, которому Зеленский доверял бы больше, чем Андрею Ермаку.

"Есть ещё братья Шефиры, но они тоже уже при должностях в ОП, — отмечает Даниил Богатырев. — Вышеизложенное означает, что в ближайшее время замены Ермака на кого бы то ни было другого во главе Офиса президента не предвидится".

Эксперт УИП считает, что все разговоры о замене Ермака распускают третьеразрядные чиновники, желающие подняться до высшего уровня, а также — политические оппоненты.

"На сегодняшний день, у меня нет оснований думать, что кто-либо из перечисленных некоторыми СМИ лиц (среди кандидатов называют заместителей главы ОП Кирилла Тимошенко и Андрея Смирнова, а также действующего главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка – прим. ред.) по своему масштабу и влиянию на внутреннюю политику способен сравниться с Ермаком", — резюмирует Даниил Богатырев.

"Пока похоже на то, что глава ОП крепко держится на своих позициях"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен признался, что пока не видит предпосылок для смены Ермака.

"Все более-менее скандальные вещи, которые пытались с ним увязать, отошли на второй план. Та же история с "вагнеровцами", срыв операции с задержанием которых пытались приписать Ермаку. Сейчас, насколько известно, он по этой теме — вне подозрений. Критики со стороны Зеленского в сторону Ермака не было. Никто не форсирует его смену. Пока похоже на то, что глава ОП крепко держится на своих позициях", — отмечает политтехнолог.

Он напоминает, что чаще всего кадровые перестановки "в верхах" связаны с тем, чтобы принести "сакральную жертву". Убрать фигуру, максимально скопившую на себе негатив. И тем самым дать народу "выпустить пар", а рейтингу партии власти и президента – стабилизироваться.

"Но Ермак сейчас – точно не та фигура, убрав которую, можно получить указанные выше дивиденды. И явно – не чиновник с самым негативным рейтингом, — подчеркивает Борис Тизенгаузен. – Понятно, что хватает желающих "сбить" Ермака. Номинально глава ОП выполняет чисто канцелярские функции, а по факту – обеспечивает шаткое равновесие межу олигархами, фильтрует людей, которые попадают к президенту. Он наделен серьезными полномочиями, у него много рычагов влияния. И попытки кого-то из замов или советников играть против него легко просчитываются и быстро купируются. Потому вряд ли те же замы Ермака, фамилии которых фигурируют как его возможные сменщики – Смирнов, Тимошенко – рискнули бы интриговать против шефа. Смирнов – не публичная личность. Мотивация, чтобы такой человек сменил Ермака, должна быть серьезной. У Тимошенко — другие функции. Они не столько заменяют друг друга с Ермаком, сколько дополняют. У Тимошенко есть "Большая стройка", на которую Ермак, сосредоточенный на внешней политике, на решении конфликта на Донбассе, не претендует, насколько я понимаю".

По мнению политтехнолога, внести разброд и шатание внутри Офиса президента могут пытаться и оппоненты действующей власти.

"В украинском информационном поле всё достаточно легко просчитывается, — уверяет Борис Тизенгаузен. – Тем более, имея такой функционал как у главы ОП. Так что, думаю, Ермак понимает – кто и почему делает те или иные намеки касательно его вероятной смены. И предпринимает ответные действия".

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