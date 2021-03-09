Тет-а-тет Зеленского с Путиным: вероятность и возможные последствия такой встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон. То есть, не исключен тет-а-тет с Путиным. "Комментарии" попросили экспертов оценить вероятность такой встречи и ее возможные последствия.

Нормандская встреча в 2019 году. Фото: regnum.ru

"Мы наблюдаем лишь имитацию переговорного процесса"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что вероятность встречи Зеленского и Путина один на один в обозримом будущем — невысока.

"Для такой встречи требуется согласие российской стороны. Которого в ближайшее время ожидать не стоит, — поясняет Руслан Бортник. – В Кремле считают, что Украина устраивает такие встречи для самопиара, а не для поиска реальных направлений урегулирования конфликта на Донбассе, реального поиска компромисса".

По мнению эксперта, сегодняшнее заявление Зеленского призвано показать, что украинская власть не считает, что есть тупики в Минском процессе.

"И даже если в ТКГ не могут найти компромисс, даже если переговоры там явно зашли в тупик, украинский президент показывает, что будет активничать, реализовывать какие-то внешнеполитические проекты. Они якобы должны показать, что процесс поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе продолжается, что говорить о разочаровании общества в этом направлении еще рано. На самом деле мы наблюдаем лишь имитацию переговорного процесса", — резюмирует Руслан Бортник.

"Серьезный кризис наблюдается в Минском формате"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко отмечает: "Действительно, серьезный кризис наблюдается в Минском формате. Но он во многом — производный от Нормандского, где также активность замерла. В частности, нет никаких перспектив для дальнейших встреч на высшем уровне".

Непонятным, по словам Юлии Тищенко, выглядит дальнейшее развитие событий по привлечению к переговорному процессу США.

"Россия продолжает прессинг – "настамнет", ведите разговор с ОРДЛО. При этом в РФ — внутренний кризис. Это и дело Навального, и коррупционные скандалы, и приближение даты выборов в Госдуму (намечены на осень), и постепенное усиление санкций в отношении РФ со стороны США и ЕС", — отмечает аналитик.

Учитывая всё это, инициативу Зеленского о встрече с представителями глав-государств нормандской четверки (кроме Украины туда, напомним, входят Россия, Франция и Германия) Юлия Тищенко связывает с попыткой подтолкнуть переговорный процесс, сделать определенную реанимацию, хотя бы на уровне встреч.

"Другое дело, насколько действенными могут быть все эти договоренности. Исходя из предыдущего опыта, вопрос более чем риторический", — заключает аналитик.

Напомним, скоро состоятся российско-белорусские учения. Эксперты рассказали, что задумал Путин.

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