Тет-а-тет Зеленского с Путиным: вероятность и возможные последствия такой встречи

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил,
что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет
другой формат переговоров с каждой из сторон. То есть, не исключен тет-а-тет с
Путиным. "Комментарии" попросили экспертов оценить вероятность такой встречи и ее
возможные последствия.
Нормандская встреча в 2019 году. Фото: regnum.ru
Директор Украинского института политики Руслан
Бортник считает, что вероятность встречи Зеленского и Путина один на один в
обозримом будущем — невысока.
"Для такой встречи требуется согласие
российской стороны. Которого в ближайшее время ожидать не стоит, — поясняет
Руслан Бортник. – В Кремле считают, что Украина устраивает такие встречи для
самопиара, а не для поиска реальных направлений урегулирования конфликта на
Донбассе, реального поиска компромисса".
По мнению эксперта, сегодняшнее заявление
Зеленского призвано показать, что украинская власть не считает, что есть тупики
в Минском процессе.
"И даже если в ТКГ не могут найти компромисс,
даже если переговоры там явно зашли в тупик, украинский президент показывает,
что будет активничать, реализовывать какие-то внешнеполитические проекты. Они
якобы должны показать, что процесс поиска путей урегулирования ситуации на
Донбассе продолжается, что говорить о разочаровании общества в этом направлении
еще рано. На самом деле мы наблюдаем лишь имитацию переговорного процесса", —
резюмирует Руслан Бортник.
Аналитик Украинского независимого центра
политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про
мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко отмечает: "Действительно, серьезный
кризис наблюдается в Минском формате. Но он во многом — производный от
Нормандского, где также активность замерла. В частности, нет никаких перспектив
для дальнейших встреч на высшем уровне".
Непонятным, по словам Юлии Тищенко, выглядит
дальнейшее развитие событий по привлечению к переговорному процессу США.
"Россия продолжает прессинг – "настамнет",
ведите разговор с ОРДЛО. При этом в РФ — внутренний кризис. Это и дело
Навального, и коррупционные скандалы, и приближение даты выборов в Госдуму
(намечены на осень), и постепенное усиление санкций в отношении РФ со стороны
США и ЕС", — отмечает аналитик.
Учитывая всё это, инициативу Зеленского о
встрече с представителями глав-государств нормандской четверки (кроме Украины
туда, напомним, входят Россия, Франция и Германия) Юлия Тищенко связывает с
попыткой подтолкнуть переговорный процесс, сделать определенную реанимацию,
хотя бы на уровне встреч.
"Другое дело, насколько действенными могут
быть все эти договоренности. Исходя из предыдущего опыта, вопрос более чем
риторический", — заключает аналитик.
Напомним, скоро состоятся российско-белорусские
учения. Эксперты рассказали, что задумал Путин.
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