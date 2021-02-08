Журналистов каналов Медведчука могут перестать пускать в Раду

Язык
Coinspot 08.02.2021
BTC/USD
39359.37
ETH/USD
1657.38
LTC/USD
153.23
НБУ 08.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
В Верховной Раде Украины могут запретить нахождение журналистов каналов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. Их хотят лишить аккредитации на работу в украинском парламенте. Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает издание "Экономические новости",
Фото: Скриншот
Политик заявил, что он выступает за то, чтобы лишить аккредитации журналистов телеканалов, которые попали под санкции, а также выразил надежду на то, что скоро они не смогут находиться в здании Верховной Рады.
По словам Железняка, механизм лишения парламентской аккредитации является довольно сложным. Он сказал, что на принятие такого решение не может повлиять спикер Дмитрий Разумков и аппарат Верховной Рады.
Процедура предусматривает обращение аппарата Рады к Регулятору с просьбой разъяснить процедуру, которая аннулирует аккредитацию журналистов.
2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik.
Фактическим владельцем этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что эти телеканалы финансировались из России и сказал, что они подрывали национальную безопасность Украины и являлись частью пропаганды России.
Тараса Козака также обвиняют в поставках топлива боевикам и сотрудничестве с террористами. Секретарь СНБО Данилов заявил о том, что санкции будут наложены и на других депутатов.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем Украине обернется закрытие каналов Медведчука.
Читайте также о том, что Кравчук призвал к жестким действиям по Донбассу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости