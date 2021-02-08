Журналистов каналов Медведчука могут перестать пускать в Раду

В Верховной Раде Украины могут запретить нахождение журналистов каналов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. Их хотят лишить аккредитации на работу в украинском парламенте. Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает издание "Экономические новости",

Фото: Скриншот

Политик заявил, что он выступает за то, чтобы лишить аккредитации журналистов телеканалов, которые попали под санкции, а также выразил надежду на то, что скоро они не смогут находиться в здании Верховной Рады.

По словам Железняка, механизм лишения парламентской аккредитации является довольно сложным. Он сказал, что на принятие такого решение не может повлиять спикер Дмитрий Разумков и аппарат Верховной Рады.

Процедура предусматривает обращение аппарата Рады к Регулятору с просьбой разъяснить процедуру, которая аннулирует аккредитацию журналистов.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik.

Фактическим владельцем этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что эти телеканалы финансировались из России и сказал, что они подрывали национальную безопасность Украины и являлись частью пропаганды России.

Тараса Козака также обвиняют в поставках топлива боевикам и сотрудничестве с террористами. Секретарь СНБО Данилов заявил о том, что санкции будут наложены и на других депутатов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем Украине обернется закрытие каналов Медведчука.

Читайте также о том, что Кравчук призвал к жестким действиям по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!