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Журналистов каналов Медведчука могут перестать пускать в Раду

Депутаты уже обратились к Регулятору

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Верховной Раде Украины могут запретить нахождение журналистов каналов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. Их хотят лишить аккредитации на работу в украинском парламенте. Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает издание "Экономические новости",

Журналистов каналов Медведчука могут перестать пускать в Раду

Фото: Скриншот

Политик заявил, что он выступает за то, чтобы лишить аккредитации журналистов телеканалов, которые попали под санкции, а также выразил надежду на то, что скоро они не смогут находиться в здании Верховной Рады.

По словам Железняка, механизм лишения парламентской аккредитации является довольно сложным. Он сказал, что на принятие такого решение не может повлиять спикер Дмитрий Разумков и аппарат Верховной Рады.

Процедура предусматривает обращение аппарата Рады к Регулятору с просьбой разъяснить процедуру, которая аннулирует аккредитацию журналистов. 

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik.

Фактическим владельцем этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что эти телеканалы финансировались из России и сказал, что они подрывали национальную безопасность Украины и являлись частью пропаганды России. 

Тараса Козака также обвиняют в поставках топлива боевикам и сотрудничестве с террористами. Секретарь СНБО Данилов заявил о том, что санкции будут наложены и на других депутатов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем Украине обернется закрытие каналов Медведчука.

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Источник: https://enovosty.com/news_politics/full/702-zhurnalistov-telekanalov-medvedchuka-xotyat-lishit-akkreditacii-v-verxovnoj-rade-zheleznyak-video
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