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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук призвал к жестким действиям по Донбассу: "Не нужно ждать"
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Кравчук призвал к жестким действиям по Донбассу: "Не нужно ждать"

Реакция должна быть жесткой

сегодня, 09:03
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в Минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук сделал жесткое заявление по поводу войны на Донбассе. Он призвал зеркально отвечать на каждый обстрел боевиков. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук призвал к жестким действиям по Донбассу: "Не нужно ждать"

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, на обстрелы со стороны боевиков украинские военные должны реагировать симметрично. Также он сказал, что ответом на каждый выстрел должен быть выстрел с нашей стороны.

Он отметил, что не нужно долго думать о том, является ли очередной обстрел провокацией или нет. Кравчук заявил, что не нужно ждать, пока кого-то из наших солдат убьют и на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Первый президент Украины заявил, что реакция нашей стороны на провокацию или обстрел на линии фронта должна быть жесткой.

Кравчук рассказал, что Россия использует все возможности для того, чтобы превращать провокацию в реальность. Они хотят обвинять Украину в отсутствии прогресса, что-то требовать от нашей страны, и при этом постоянно стрелять в наших солдат.

По его словам, отсутствие жесткой реакции будет свидетельствовать о нашей слабости.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ в июле 2020 года. На этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Этот план вызвал протесты со стороны россиян и боевиков, в частности, там предлагалось проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года, однако после выведения всех вооруженных формирований.

До Кравчука украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма, который занимал эту должность дважды, с 2015 по 2018 и с 2019 по 2020 годы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будут ли выносить вопрос Донбасса на референдум.

Также читайте, почему не были введены санкции против телеканала "Наш".


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/7803-na-kazhdyy-vystrel-otvechat-vystrelom-kravchuk-o-reakcii-na-provokacii-rossii
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comments

Обусуждения

украинец

сегодня, 10:29

кравчук - ты тупой питар

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