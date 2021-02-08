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Стало известно, чем для Украины обернется закрытие каналов Медведчука

Война на этом не закончится

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал о том, чего Украине стоит ожидать после блокировки телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом и кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Стало известно, чем для Украины обернется закрытие каналов Медведчука

Каналы Медведчука

Саакашвили поддержал решение СНБО и президента Владимира Зеленского о блокировке телеканалов и назвал эти действия актом самообороны в гибридной войне с Россией. Также он сказал, что решение является очень смелым шагом, на который раньше никто решиться не мог. 

По его словам, война на Донбассе из-за этого будет только усиливаться и Украине стоит ожидать переброску новых военных сил в зону конфликта. Он сказал, что стрелять теперь будут только больше. 

Саакашвили сказал, что Россия хочет расширить свое влияние в Украине, чтобы поставлять воду в Крым и содержать полуостров. Он заявил, что для этого ей нужны Мариуполь и Херсон. 

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нрадепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Их фактическим владельцем называют нардепа Виктора Медведчука. 

Владимир Зеленский заявил, что эти телеканалы финансировались из России и занимались пропагандой против нашей страны, а также подрывали национальную безопасность Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук призвал к более жестким действиям на Донбассе

Читайте также условие для подачи воды в Крым со стороны Украины.


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