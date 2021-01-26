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Закон о референдуме: как можно будет менять территорию Украины

В Раде раскрыли все детали

сегодня, 17:09
Автор:

Гриниченко Дима

Сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон о народовластии, который предусматривает проведение всеукраинского референдума, в том числе и об изменении территории Украины. Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал журналистам о том, как можно будет менять территорию нашей страны, передает издание "Цензор.нет".

Закон о референдуме: как можно будет менять территорию Украины

Верховная Рада. Фото: Слово и дело

Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме будет позволять украинцам решать вопрос только о расширении территории нашего государства.

По его словам, решения, которые примут на всеукраинском референдуме, обязательно будут имплементированы в законодательство.

Он заявил, что четыре предмета референдума четко определены в соответствии с Конституцией Украины. Среди них изменения в статьи Конституции по номерами I, III и XIII.

Далее в списке идет вопрос 73 статьи Конституции об изменении территории государства, законопроект сформулирован так, что вопросы территории Украины понимаются только в отношении её расширения и увеличения.

Третим в списке идет пункт народной инициативы, который предусматривает вынесения на референдум вопроса, который набрал 3 миллиона подписей граждан Украины.

И последней в списке идет функция народного вето, когда граждане имеют возможность отменить Законы, которые приняла Верховная Рада, В то же время Стефанчук отметил, что в этом пункте заложены определенные ограничения для избежание манипуляций.

Закон о народовластии и всеукраинском референдуме, который был частью программы Президента Владимира Зеленского поддержали 256 народных депутатов. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Юлию Тимошенко поймали на переписке с главой ОП Андреем Ермаком в Верховной Раде.

Также нардеп Дубинский пригрозил Зеленскому развалом фракции "Слуги народа".


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Источник: https://censor.net/ru/news/3244168/stefanchuk_o_referendume_menyat_territoriyu_ukrainy_mojno_budet_tolko_na_uvelichenie
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