Закон о референдуме: как можно будет менять территорию Украины

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Гриниченко Дима
Сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон о народовластии, который предусматривает проведение всеукраинского референдума, в том числе и об изменении территории Украины. Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал журналистам о том, как можно будет менять территорию нашей страны, передает издание "Цензор.нет".
Верховная Рада. Фото: Слово и дело
Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме будет позволять украинцам решать вопрос только о расширении территории нашего государства.
По его словам, решения, которые примут на всеукраинском референдуме, обязательно будут имплементированы в законодательство.
Он заявил, что четыре предмета референдума четко определены в соответствии с Конституцией Украины. Среди них изменения в статьи Конституции по номерами I, III и XIII.
Далее в списке идет вопрос 73 статьи Конституции об изменении территории государства, законопроект сформулирован так, что вопросы территории Украины понимаются только в отношении её расширения и увеличения.
Третим в списке идет пункт народной инициативы, который предусматривает вынесения на референдум вопроса, который набрал 3 миллиона подписей граждан Украины.
И последней в списке идет функция народного вето, когда граждане имеют возможность отменить Законы, которые приняла Верховная Рада, В то же время Стефанчук отметил, что в этом пункте заложены определенные ограничения для избежание манипуляций.
Закон о народовластии и всеукраинском референдуме, который был частью программы Президента Владимира Зеленского поддержали 256 народных депутатов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Юлию Тимошенко поймали на переписке с главой ОП Андреем Ермаком в Верховной Раде.
Также нардеп Дубинский пригрозил Зеленскому развалом фракции "Слуги народа".
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