logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

31894.52

ETH/USD

1317.30

LTC/USD

135.30

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Дубинский пригрозил Зеленскому развалом фракции "Слуга народа" (Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Дубинский пригрозил Зеленскому развалом фракции "Слуга народа" (Видео)

Решение приведет фракцию к развалу

сегодня, 13:34
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пригрозил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что если его исключат из фракции в парламенте, то это решение приведет к развалу монобольшинства. Об этом Дубинский заявил в видеообращении к Зеленскому, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Дубинский пригрозил Зеленскому развалом фракции "Слуга народа" (Видео)

Зеленский и Дубинский. Фото: Слуга народа

Дубинский заявил, что не хотел портить день рождения президента, отвечая на нелицеприятные реплики в свой адрес. 

Нардеп сказал, что планирует делать все, чтобы сохранить рейтинг Президента и партии "Слуга народа". Также он отметил, что бедой Зеленского является его окружение, которое держит его в теплой ванне, занимаясь при этом личным обогащением и наполнением своих карманов.

Политик подчеркнул, что он не будет добровольно выходить из фракции потому что это решение является нелогичным, незаконным и противоречит регламенту.

Он сказал, что если решение об исключении будет принято фракцией, то это приведет её к развалу.

В конце видео Дубинский попросил Президента о личной встрече, чтобы он смог высказать свои аргументы и доказать Зеленскому, что он будет за него бороться.


Справка: Минфин США внес Александра Дубинского в санкционный список за вмешательство в ход американских выборов вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого американцы называют российским агентом. Речь идет об участии Дубинского в пресс-конференции вместе с Деркачем, где были опубликованы пленки с записями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена (тогда еще кандидата в президенты), когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

На заседании фракции 25 января Зеленский предложил Дубинскому добровольно покинуть ряды фракции и призвал депутата не прикрываться его именем, на что Дубинский ответил отказом.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что депутаты подарили на день рождения Зеленскому.

Читайте также о том, как в ПАСЕ обжаловали полномочия делегации РФ.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=msGZhKw15D8
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ