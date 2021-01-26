Юлию Тимошенко поймали на переписке с Ермаком в Раде (Фото)

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Гриниченко Дима
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попалась на переписке с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком во время заседания в Верховной Раде. Номинально, Тимошенко находится в оппозиции к действующей власти. Переписку зафиксировал фотокорреспондент издания "Буквы".
Тимошенко в Раде. Фото: Буквы
Фотограф зафиксировал переписку Тимошенко в мессенджере с пользователем, который был подписан, как "Ермак Андрей Борисович", кроме этого у Юлии Владимировны был пропущенный звонок от Ермака.
Утром предполагаемый глава ОП спросил у Тимошенко, удалось ли ей пообщаться с неким Сергеем, фамилия которого не указывается.
Исходя из снимков, Тимошенко набирала сообщение Ермаку о том, что общалась с заместителем главы Верховной Рады Русланом Стефанчуком и сказала, что "объяснила ситуацию и готова рассказать".
Фотокорреспонденты также зафиксировали предыдущую переписку Тимошенко и Ермака, где они, видимо, обсуждают день рождения Президента Владимира Зеленского, который Тимошенко сравнила с национальным праздником.
В конце сообщения Тимошенко написала, что уже вернулась в Киев и подготовила некие материалы, которые готова обсудить. Она пригласила Ермака в гости вечером в ближайшие дни, когда ему будет удобно, и написала "обнимаю".
В ноябре 2019 года Юлия Тимошенко объявила, что партия "Батькивщина" уходит в оппозицию к действующей власти. Такое решение было принято после голосование за законопроект о введении в Украине рынка земли.
Президент Зеленский комментируя уход Тимошенко в оппозицию заявил, что она предлагала своих людей на "сладкие" должности в обмен на голосования своей партии в Парламенте вместе со "Слугой народа".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Тимошенко кардинально сменила имидж.
Также мы показывали, как Тимошенко менялась за 25 лет своей карьеры в политике.
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