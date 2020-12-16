ВР ввела штрафы за рассылку спама

Парламент поддержал закон о внедрении административного наказания за рассылку спама. Теперь те, кто занимаютcя рассылкой ненужных адресату электронных посланий, рекламных писем и т. п., придется иметь в своем бюджете на оплату штрафов в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.

Под действие закона попадают те, кто совершает массовую рассылку рекламы физическим и юридическим лицам, которые не высказывали желания в ее получении. Также будут наказываться лица, которые не дают возможности отказаться от рассылки спама. В случае возникновения такой ситуации предусмотрен штраф от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен.

Кроме того, принятый нормативный акт разрешает работникам правоохранительных органов получать личные (персональные) данные без постановления судового органа.

Ранее "Комментарии" писали о том, что во время заседания украинского парламента 15 декабря, очередной народный избранник был замечен за скандальной перепиской. Правда, в этот раз речь не идет ни о любовнице, ни о видеоконтенте для взрослых. Депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Колюх сегодня выбирал место, где провести новогодние и рождественские праздники. Для отдыха он избрал не зимние курорты в Украине, например, в Карпатах, а теплый отдых в Доминиканской республике, в отеле "Catalonia Bavaro Beach". Также из переписки стала известна сумма, которую народный депутат готов потрать на зимний релакс. Она равняется 6750 долларам США.

Кроме того, порталу стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место группу народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента. Соответствующее видео было опубликовано в средствах массовой информации и социальных сетях.





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