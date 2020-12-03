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Главная Новости Политика Скандалы Разумков поставил на место депутатов, которые делали селфи во время заседания ВР
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Разумков поставил на место депутатов, которые делали селфи во время заседания ВР

В ответ на замечания часть парламента начала аплодировать спикеру ВР

сегодня, 20:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента. 

Разумков поставил на место депутатов, которые делали селфи во время заседания ВР

В Раде нардепы от фракции "Слуга народа" и глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий прямо во время работы парламента устроили фотосессию. Спикер обратился к ним с просьбой прекратить и идти работать.

В ответ на замечания часть парламента начала аплодировать председателю ВР.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Председатель верховной рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента 3 декабря. Во время пленарного заседания 3 декабря депутаты приняли закон о внутреннем водном транспорте (1182-1-д). Кроме того, они усилили парламентский контроль, одобрив законопроект № 4131. Ко всему прочему депутаты не забыли и о себе. Теперь они будут иметь помощников без высшего образования (согласно законопроекту № 3644-д), а также сняли ограничения, которые предусматривались при приеме на работу на государственную службу (законопроект № 4096).

Кроме того, мы писали о том, что Верховная Рада 5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.



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Источник: https://t.me/onenewsukraiine/8209
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