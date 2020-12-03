Разумков поставил на место депутатов, которые делали селфи во время заседания ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента.

В Раде нардепы от фракции "Слуга народа" и глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий прямо во время работы парламента устроили фотосессию. Спикер обратился к ним с просьбой прекратить и идти работать.

В ответ на замечания часть парламента начала аплодировать председателю ВР.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Председатель верховной рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента 3 декабря. Во время пленарного заседания 3 декабря депутаты приняли закон о внутреннем водном транспорте (1182-1-д). Кроме того, они усилили парламентский контроль, одобрив законопроект № 4131. Ко всему прочему депутаты не забыли и о себе. Теперь они будут иметь помощников без высшего образования (согласно законопроекту № 3644-д), а также сняли ограничения, которые предусматривались при приеме на работу на государственную службу (законопроект № 4096).

Кроме того, мы писали о том, что Верховная Рада 5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.





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