"Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха - цена вопроса 6750 долларов США

Во время заседания украинского парламента сегодня, 15 декабря, очередной народный избранник был замечен за скандальной перепиской. Правда, в этот раз речь не идет ни о любовнице, ни о видеоконтенте для взрослых. Депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Колюх сегодня выбирал место, где провести новогодние и рождественские праздники. Для отдыха он избрал не зимние курорты в Украине, например, в Карпатах, а теплый отдых в Доминиканской республике, в отеле "Catalonia Bavaro Beach". Также из переписки стала известна сумма, которую народный депутат готов потрать на зимний релакс. Она равняется 6750 долларам США.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в соцсетях проходит всеукраинский флешмоб украинских врачей с требованием увеличить расходы на медицину. Под хэштегом #врятуйлікаря медики начали массово публиковать видеообращения, в которых рассказывают, к чему приводит недофинансирование медицины и о низком денежном содержании медработников.

Кроме того, порталу стало известно, что уже в первый день обращений украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности. "Комментарии" публикует информацию о том, кто имеет право на материальную помощь. В то же время, Телеграмм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщает о том, с 14 декабря, портал "Дія" начал принимать заявки на получение единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!