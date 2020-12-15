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Главная Новости Политика Скандалы "Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха - цена вопроса 6750 долларов США
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"Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха - цена вопроса 6750 долларов США

Колюх избрал "скромный" отель под названием "Catalonia Bavaro Beach"

сегодня, 18:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во время заседания украинского парламента сегодня, 15 декабря, очередной народный избранник был замечен за скандальной перепиской. Правда, в этот раз речь не идет ни о любовнице, ни о видеоконтенте для взрослых. Депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Колюх сегодня выбирал место, где провести новогодние и рождественские праздники. Для отдыха он избрал не зимние курорты в Украине, например, в Карпатах, а теплый отдых в Доминиканской республике, в отеле "Catalonia Bavaro Beach". Также из переписки стала известна сумма, которую народный депутат готов потрать на зимний релакс. Она равняется 6750 долларам США.

"Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха - цена вопроса 6750 долларов США

”Слуга народа” Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха - цена вопроса 6750 долларов США - фото 2
”Слуга народа” Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха - цена вопроса 6750 долларов США - фото 3

Ранее "Комментарии" писали о том, что в соцсетях проходит всеукраинский флешмоб украинских врачей с требованием увеличить расходы на медицину. Под хэштегом  #врятуйлікаря медики начали массово публиковать видеообращения, в которых рассказывают, к чему приводит недофинансирование медицины и о низком денежном содержании медработников.

Кроме того, порталу стало известно, что уже в первый день обращений украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности. "Комментарии" публикует информацию о том, кто имеет право на материальную помощь. В то же время, Телеграмм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщает о том, с 14 декабря, портал "Дія" начал принимать заявки на получение  единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.



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Источник: https://censor.net/ua/photo_news/3237053/sluga_narodu_kolyuh_pid_chas_zasidannya_vr_bronyuye_gotel_dlya_vidpochynku_rozglyadaye_varianty_v_dominikanskiyi
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