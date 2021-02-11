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Главная Новости Политика рада Верховной Раде предложили не заплатить депутатам-прогульщикам и сэкономить 2,8 млн гривен
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Верховной Раде предложили не заплатить депутатам-прогульщикам и сэкономить 2,8 млн гривен

В числе прогульщиков заседаний Верховной Рады Тимошенко, Бойко и Медведчук

сегодня, 13:24
Автор:

Мокрик Анастасия

Регламентный комитет Верховной Рады обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову с предложением о том, чтобы депутатские выплаты за январь не были возмещены тем политикам, которые прогуливают заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Павел Фролов.

Верховной Раде предложили не заплатить депутатам-прогульщикам и сэкономить 2,8 млн гривен

Раде предлагают не платить депутатам-прогульщикам - фото: из открытых источников

Также Фролов предоставил фамилии тех депутатов, которые без уважительных на то причин не являлись на заседания ВР. Среди них: Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Виктор Медведчук,  Вадим Рабинович, Андрей Деркач, Сергей Левочкин, Александр Дубинский, Виктор Бондарь, Григорий Суркис, Сергей Шахов, а также многие другие.

Фролов отметил, что в случае невыплаты депутатам расходов, связанных с их полномочиями, общая экономия бюджетных средств за январь ткущего года составит 2,8 млн грн. Это не будет распространяться на тех, у кого были уважительные причины не участвовать в голосованиях на пленарных заседаниях Рады (больничный, отпуск, командировка).

Председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады напомнил, что если у депутата наберется более 30% пропусков голосований или неучастия в заседаниях  комитета, то зарплата за те дни ему не будет начислена. А в случае, если в месяц у политика выйдет менее, чем 70% участия в голосованиях, то он потеряет месячное денежное обеспечение на осуществление депутатских полномочий, то есть более 45 тысяч грн. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, как депутатов "Слуги народа" заставляют поддерживать нужные законы, а также о том, что в Офисе президента объяснили, является ли Разумков конкурентом для Зеленского.



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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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