Верховной Раде предложили не заплатить депутатам-прогульщикам и сэкономить 2,8 млн гривен

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Мокрик Анастасия
Регламентный комитет Верховной Рады
обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову с предложением о том, чтобы депутатские
выплаты за январь не были возмещены тем политикам, которые прогуливают
заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель подкомитета
по вопросам Регламента Верховной Рады Павел Фролов.
Раде предлагают не платить депутатам-прогульщикам - фото: из открытых источников
Также Фролов предоставил фамилии тех депутатов, которые без уважительных на
то причин не являлись на заседания ВР. Среди них: Юлия Тимошенко, Юрий Бойко,
Виктор Медведчук, Вадим Рабинович,
Андрей Деркач, Сергей Левочкин, Александр Дубинский, Виктор Бондарь, Григорий
Суркис, Сергей Шахов, а также многие другие.
Фролов отметил, что в случае невыплаты депутатам расходов, связанных с их
полномочиями, общая экономия бюджетных средств за январь ткущего года составит 2,8
млн грн. Это не будет распространяться на тех, у кого были уважительные причины
не участвовать в голосованиях на пленарных заседаниях Рады (больничный, отпуск,
командировка).
Председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады напомнил, что если у депутата наберется более 30% пропусков голосований или неучастия в заседаниях комитета, то зарплата за те дни ему не будет начислена. А в случае, если в месяц у политика выйдет менее, чем 70% участия в голосованиях, то он потеряет месячное денежное обеспечение на осуществление депутатских полномочий, то есть более 45 тысяч грн.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, как депутатов "Слуги народа" заставляют поддерживать нужные законы, а также о том, что в Офисе президента объяснили, является ли Разумков конкурентом для Зеленского.
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