В Офисе президента объяснили, является ли Разумков конкурентом для Зеленского

Наличие кандидатуры спикера ВРУ Дмитрия Разумкова в рейтингах возможных кандидатов в президенты никоим образом не влияют на его сотрудничество с ОПУ и конкретно Владимиром Зеленским. Такая позиция была представлена советником председателя Офиса Президента Михаилом Подоляк, сообщает издание "Радіо Свобода".

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский. Фото: УНІАН

По словам Подоляка, в ОПУ не считают "президентские" рейтинги чем-то серьезным, скорее игрой для взрослых. Политик утверждает, что представители власти хорошо понимают, каким образом работают такие технологии, так что для президента и его команды ориентироваться на разницу в несколько процентов не является приоритетной задачей. Тем более, что Зеленский работает над рабочими вопросами и выполнением предвыборных обещаний.

"Кто думает о выборах — тот не может принимать принципиальных решений. Владимир Зеленский принимает принципиальные решения (все это видят)", — подчеркивает Подоляк.

Никаких проблем в коммуникации между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумков пока нет. Определенные "острые дискуссии", конечно, возникают, но они касаются рабочих моментов, а не каких-либо выборных амбиций. Михаил Подоляк убежден, что такое поведение — совершенно обычное для любой демократической команды.

"Работа власти остается в пределах тех обещаний, которые давали все в команде власти, когда шли на выборы вместе с Владимиром Зеленским. Не работать вместе с командой — это действительно противопоставлять себя избирателям, которые поддержали эту команду. Вряд ли кто-то готов к такому", — добавил советник председателя ОПУ.

При этом чиновник не считает, что любые рейтинги самом деле демонстрируют истинную картину настроений украинцев. Прежде всего потому, что обещаний "нравиться всем" представители команды Зеленского не давали. Впрочем, обещали другое—- бороться с коррупцией, поддерживать реформы, защищать Украину от России. Именно эти обещания, по мнению Подоляка, успешно выполняются.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Дмитрия Разумкова в должности спикера парламента может заменить его заместитель Руслан Стефанчук.

Также на портале можно узнать, кто, по мнению экспертов, на самом деле стоит за политическим проектом Разумкова.

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