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Верен команде: Разумков прокомментировал создание своей политсилы

На сегодняшний день ему "точно не до каких-то дополнительных проектов"

сегодня, 10:45
Автор:

Елизавета Черных

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что информация о том, что он начал самостоятельную карьеру политика, является слухами. Он утверждает, что сохраняет верность команде Владимира Зеленского. Об этом спикер Верховной рады сказал в интервью "РБК-Украина". 

Верен команде: Разумков прокомментировал создание своей политсилы

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

"Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это будет во многом совпадать с тем, что я говорю сегодня... Надо оставаться в той парадигме, которая есть. Если она меняется, нужно четко объяснить почему", — заявил Дмитрий Разумков. 

Кроме того, глава парламента заявил, что на сегодняшний день ему "точно не до каких-то дополнительных проектов". Так спикер парламента ответил на вопрос журналистов о создании собственной политической силы. 

Дмитрий Разумков также подчеркнул, что он не имеет союзников и не получает политическую поддержку в лице бывшего главы правительства Владимира Гройсмана и столичного мэра Виталия Кличко. 

Напомним, что ранее председатель парламента Дмитрий Разумков рассказал, по какой причине не поддержал введение ограничений в отношении Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". Спикер Верховной рады уверяет, что принял такое решение из-за отсутствия вспомогательных сведений о финансировании терроризма. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что известный украинский журналист и политолог Юрий Романенко оценил перспективы политического будущего главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, которому многие пророчат самостоятельный политический проект. По словам Романенко, спикер Разумков предпринимает попытки выхода из тени президента Зеленского и партии "Слуга народа" для того, чтобы начать собственную политическую игру.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/veren-komande-razumkov-zayavil-planiruet-1615445986.html
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