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Главная Новости Политика рада Разумков объяснил свою позицию по санкциям против телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина"
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Разумков объяснил свою позицию по санкциям против телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина"

Глава Верховной Рады не знает позиции Службы безопасности Украины, а также других участников данного процесса

сегодня, 09:16
Автор:

Елизавета Черных

Председатель парламента Дмитрий Разумков рассказал, по какой причине не поддержал введение ограничений в отношении Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". Спикер Верховной рады уверяет, что принял такое решение из-за отсутствия вспомогательных сведений о финансировании терроризма. Такое заявление Разумков сделал в интервью изданию "РБК-Украина". 

Разумков объяснил свою позицию по санкциям против телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина"

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Глава парламента подчеркнул, что первое заседание СНБО, где и принималось решение о санкциях в отношении Тараса Козака, происходила без заседания как такового, форматом являлся письменный опрос. 

"В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было", — говорит Разумков.

Он также утверждает, что не знает позиции Службы безопасности Украины, а также остальных участников данного процесса. 

Дмитрий Разумков также отметил, что в случае, если ограничения связаны с террористической деятельностью, то по законодательству должно быть объявлено о подозрениях и задержания.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине могут запретить вещание телеканала "Интер" и других каналов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, находящемуся в Вене. С таким призывом выступили в США, когда заявили, что Украине необходимо закрыть все каналы, связанные с Кремлем. Об этом сообщается в рекомендательной стратегии по отношениям с Украиной, которую разработали для администрации нового президента США Джо Байдена.  


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/razumkov-obyasnil-svoyu-pozitsiyu-sanktsiyam-1615443416.html
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