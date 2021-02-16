Эксперт оценил политическое будущее Дмитрия Разумкова

Известный украинский журналист и политолог Юрий Романенко оценил перспективы политического будущего главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, которому многие пророчат самостоятельный политический проект. Об этом Романенко рассказал на своем YouTube-канале.

Разумков. Фото: Google

По словам Романенко, спикер Разумков предпринимает попытки выхода из тени президента Зеленского и партии "Слуга народа" для того, чтобы начать собственную политическую игру.

Причиной этому является падение рейтингов, как президентской партии, так и самого Владимира Зеленского. Именно это ставит вопрос о том, кто станет новым игроком и политической фигурой.

Эксперт со скепсисом оценил первые попытки Разумкова позиционировать себя в качестве самостоятельной фигуры в политике, напомнив о его странном видеоролике. По словам Романенко, игры в духе кота Леопольда (попытка всем угодить) показывают то, что Разумков пытается занимать неперспективную нишу.

Также эксперт напомнил позицию Разумкова насчет блокировки каналов Медведчука (спикер единственный член СНБО, который не поддержал санкции). Романенко отметил, что спикер хочет быть в позиции над схваткой, однако это ему не поможет, ведь такая позиция является невнятной.

Дмитрий Разумков стал известен во время президентской кампании 2019 года как один из главных спикеров штаба Владимира Зеленского. На досрочных парламентских выборах он возглавил список партии "Слуга народа".

В августе Разумкова избрали главой Верховной Рады, он получил рекордное количество голосов в истории – его поддержали 382 нардепа.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ермак прокомментировал слухи об отставке Разумкова.

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