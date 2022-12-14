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В Верховной Раде собирают подписи за лишение мандатов нардепов с ОПЗЖ

В Верховной Раде Украины начали собирать подписи за лишение полномочий народных депутатов представителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа – При жизни"

сегодня, 19:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

В стенах Парламента начат сбор подписей за лишение полномочий народных депутатов представителей запрещенной ОПЗЖ , пишут "Комментарии" .

В Верховной Раде собирают подписи за лишение мандатов нардепов с ОПЗЖ

Парламентариев от ОПЗЖ хотят избавить от мандатов

  В настоящее время под обращением о внесении вопроса о лишении мандата представителей ОПЗЖ в повестку дня следующей сессии собрано около 50 подписей депутатов. По словам народного депутата, представляющего партию "Слуга народа", Олега Дунды, он получил формальный отказ от спикера парламента Руслана Стефанчука о проведении внеочередной сессии для избавления мандатов депутатов всех уровней от запрещенных партий.

В своем ответе Стефанчук мотивирует отказ тем, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".

Несмотря на то, что сбор продолжается. Еще в июне суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – При жизни".

В начале декабря, как говорилось на портале "Комментарии", Президент ответил на петицию о избавлении всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни", мандата. Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку рассмотреть это предложение. Гарант подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов ОПЗЖ может решить Парламент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепку Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ". За лишение Левочкина депутатских полномочий проголосовали 285 парламентариев. Всего на момент голосования в зале присутствовало 417 нардепов.



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Источник: https://t.me/chesno_movement/6530
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