В Украине вырастут штрафы за незаконное выселение из жилья

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Вечканова Елена
Народные депутаты во время очередного заседания проголосовали за проект закона, который усиливает уголовную ответственность за незаконное выселение из любого вида жилья. Соответствующее сообщение размещено на официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.
За незаконное выселение из квартиры придется заплатить немаленький штраф. Фото из открытых источников
Документ пока поддержали исключительно в первом чтении. Впрочем его составляющие действительно важные и достаточно "весомые" в плане штрафов.
Для начала, законопроектом вносятся изменения в статью 162 Уголовного кодекса Украины "Нарушение неприкосновенности жилища". Ее планируют дополнить несколькими новыми частями, именно которые и повысят размеры штрафов для недобросовестных нарушителей.
Как же именно изменится ответственность?
Лиц, обвиняемых в незаконном выселении людей из квартиры или дома, смогут оштрафовать на 10000-25000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Учитывая, что размер НМДГ уже много лет равна 17 гривен, нехитрая арифметика показывает реальные цифры взысканий: 170-425 тысяч гривен. Другой вариант наказания — это лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников на территории Украины. Документ регулирует правила применения подобной техники (дронов, квадрокоптеров и т.п.) как физическими лицами, так и представителями бизнеса.
Также на портале можно узнать, из-за чего на заседании ВРУ вспыхнул сексистский скандал между депутатами партий "За майбутнє" и "Голос". Между прочим, оскорбленную депутатку поддержало значительное количество коллег разного пола.
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