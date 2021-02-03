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Главная Новости Политика рада В Украине вырастут штрафы за незаконное выселение из жилья
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В Украине вырастут штрафы за незаконное выселение из жилья

Теперь самый маленький штраф, который грозит нарушителям, составит 170 тысяч гривен

сегодня, 14:47
Автор:

Вечканова Елена

Народные депутаты во время очередного заседания проголосовали за проект закона, который усиливает уголовную ответственность за незаконное выселение из любого вида жилья. Соответствующее сообщение размещено на официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.

В Украине вырастут штрафы за незаконное выселение из жилья

За незаконное выселение из квартиры придется заплатить немаленький штраф. Фото из открытых источников

Документ пока поддержали исключительно в первом чтении. Впрочем его составляющие действительно важные и достаточно "весомые" в плане штрафов.

Для начала, законопроектом вносятся изменения в статью 162 Уголовного кодекса Украины "Нарушение неприкосновенности жилища". Ее планируют дополнить несколькими новыми частями, именно которые и повысят размеры штрафов для недобросовестных нарушителей.

Как же именно изменится ответственность?

Лиц, обвиняемых в незаконном выселении людей из квартиры или дома, смогут оштрафовать на 10000-25000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Учитывая, что размер НМДГ уже много лет равна 17 гривен, нехитрая арифметика показывает реальные цифры взысканий: 170-425 тысяч гривен. Другой вариант наказания —  это лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников на территории Украины. Документ регулирует правила применения подобной техники (дронов, квадрокоптеров и т.п.) как физическими лицами, так и представителями бизнеса.

Также на портале можно узнать, из-за чего на заседании ВРУ вспыхнул сексистский скандал между депутатами партий "За майбутнє" и "Голос". Между прочим, оскорбленную депутатку поддержало значительное количество коллег разного пола.


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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/2101
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