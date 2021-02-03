В Украине вырастут штрафы за незаконное выселение из жилья

Народные депутаты во время очередного заседания проголосовали за проект закона, который усиливает уголовную ответственность за незаконное выселение из любого вида жилья. Соответствующее сообщение размещено на официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.

За незаконное выселение из квартиры придется заплатить немаленький штраф. Фото из открытых источников

Документ пока поддержали исключительно в первом чтении. Впрочем его составляющие действительно важные и достаточно "весомые" в плане штрафов.

Для начала, законопроектом вносятся изменения в статью 162 Уголовного кодекса Украины "Нарушение неприкосновенности жилища". Ее планируют дополнить несколькими новыми частями, именно которые и повысят размеры штрафов для недобросовестных нарушителей.

Как же именно изменится ответственность?

Лиц, обвиняемых в незаконном выселении людей из квартиры или дома, смогут оштрафовать на 10000-25000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Учитывая, что размер НМДГ уже много лет равна 17 гривен, нехитрая арифметика показывает реальные цифры взысканий: 170-425 тысяч гривен. Другой вариант наказания — это лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект об использовании беспилотников на территории Украины. Документ регулирует правила применения подобной техники (дронов, квадрокоптеров и т.п.) как физическими лицами, так и представителями бизнеса.



Также на портале можно узнать, из-за чего на заседании ВРУ вспыхнул сексистский скандал между депутатами партий "За майбутнє" и "Голос". Между прочим, оскорбленную депутатку поддержало значительное количество коллег разного пола.

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