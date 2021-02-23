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Главная Новости Политика рада В Украине могут запретить отрицание и оправдание российской агрессии
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В Украине могут запретить отрицание и оправдание российской агрессии

Главным инициатором законопроекта выступил Порошенко

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Верховная Рада Украины может принять законопроект, который запретит оправдание и отрицание российской агрессии против Украины. Соответствующий документ в парламенте зарегистрировали более 40 народных избранников. Об этом стало известно из карточки проекта закона на сайте ВР.

В Украине могут запретить отрицание и оправдание российской агрессии

Фото: Google

Сообщается, что законопроект предлагает запретить на законодательном уровне производство и распространение информации, которая пропагандирует действия России, как страны-агрессора.

В пояснительной записке сказано, что все политические партии, общественные и религиозные организации, которые были замечены в распространении российской пропаганды должны быть запрещены через суд.

Также законопроект предусматривает санкции за оправдание или отрицание российской агрессии против Украины, в том числе и за попытки освещать её как внутренний конфликт или гражданскую войну.

Санкции предусматриваются и в случае попыток легитимизации людей, которые осуществляли военную агрессию против Украины, а также представителей незаконных вооруженных формирований.

Закон предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, которые были замечены за действиями, направленными на ликвидацию украинской государственности, а также отрицание территориальной целостности и суверенитета нашей страны. 

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой участвую регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что могут сделать США для деоккупации Крыма. 

Читайте также о сценариях развития ситуации на Донбассе. 


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71149
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