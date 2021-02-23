В Украине могут запретить отрицание и оправдание российской агрессии

Верховная Рада Украины может принять законопроект, который запретит оправдание и отрицание российской агрессии против Украины. Соответствующий документ в парламенте зарегистрировали более 40 народных избранников. Об этом стало известно из карточки проекта закона на сайте ВР.

Фото: Google

Сообщается, что законопроект предлагает запретить на законодательном уровне производство и распространение информации, которая пропагандирует действия России, как страны-агрессора.

В пояснительной записке сказано, что все политические партии, общественные и религиозные организации, которые были замечены в распространении российской пропаганды должны быть запрещены через суд.

Также законопроект предусматривает санкции за оправдание или отрицание российской агрессии против Украины, в том числе и за попытки освещать её как внутренний конфликт или гражданскую войну.

Санкции предусматриваются и в случае попыток легитимизации людей, которые осуществляли военную агрессию против Украины, а также представителей незаконных вооруженных формирований.

Закон предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, которые были замечены за действиями, направленными на ликвидацию украинской государственности, а также отрицание территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой участвую регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что могут сделать США для деоккупации Крыма.

Читайте также о сценариях развития ситуации на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!